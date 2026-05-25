Santa Lucía impulsa un programa para mejorar las ventas y la visibilidad de los negocios locales

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha puesto en marcha un nuevo programa de formación dirigido a emprendedores y pequeños negocios del municipio con el objetivo de mejorar las ventas, la captación de clientes y la visibilidad. La iniciativa, denominada ‘Grand Prix de Ventas y Visibilidad’, ofrece 30 plazas y mantiene abierta la inscripción gratuita hasta el 28 de mayo o hasta completar el cupo.

El programa, promovido desde el área de Desarrollo Local, Promoción Económica y Emprendimiento, se desarrollará a lo largo de 12 semanas y combinará trabajo en grupo con acompañamiento individual. Según la información facilitada por el consistorio, la propuesta busca reforzar la actividad de comercios y empresas de cualquier sector mediante pautas prácticas aplicables al día a día.

Sesiones compatibles con el horario comercial

La formación comenzará con una sesión inicial de arranque y diagnóstico. A partir de ahí, se celebrarán sesiones grupales en bloques cortos de dos horas, pensados para ser compatibles con el horario comercial. El esquema incluye, además, un seguimiento del avance mediante indicadores y un ranking de progreso.

Avenida de Canarias, calle comercial de Vecindario, Santa Lucía de Tiraja.

Mentorías personalizadas por negocio

Cada empresa participante contará con dos mentorías individuales para adaptar el plan a sus necesidades, ajustar objetivos y revisar la evolución. El formato será principalmente presencial, con opción online en algunos momentos del programa.

Para formalizar la inscripción o solicitar más información, las personas interesadas pueden contactar con el área municipal a través del correo adl@santaluciagc.com.

El concejal de Desarrollo Local, Promoción Económica y Emprendimiento, Sergio Vega, señaló que se trata de un programa “muy práctico” orientado a apoyar a pequeños comerciantes y emprendedores del municipio, y subrayó la relación entre formación y crecimiento empresarial como vía para reforzar la economía local.