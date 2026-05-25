Así será el nuevo Gran Canaria Central de Santa Brígida: plaza, parque, teatro y 553 aparcamientos para enterrar el mamotreto

Santa Brígida puso este lunes imágenes, recorridos y plazos al futuro del mamotreto. El Ayuntamiento presentó a la ciudadanía Tagoror Goro, la propuesta ganadora para convertir la infraestructura en el futuro Gran Canaria Central, un nuevo espacio urbano con plaza pública, parque, teatro exterior, patio canario, equipamientos culturales y dos plantas subterráneas con 553 plazas de aparcamiento. El proyecto ganador ya se conocía desde el pasado mes de marzo, tras el fallo del concurso de ideas, pero la cita sirvió para explicar cómo quedará uno de los enclaves más simbólicos del municipio después de más de dos décadas de bloqueo. El Consistorio adjudicó a una UTE en 2002 la construcción de un gran equipamiento en pleno casco urbano y la obra quedó paralizada y derivó en un largo litigio judicial entre el Consistorio y las empresas adjudicatarias.

La actuación plantea transformar la parcela en una nueva centralidad para Santa Brígida. La idea de los arquitectos José Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez González no pasa por levantar un edificio aislado, sino por crear un «pequeño fragmento de ciudad» en el que arquitectura, espacio público y paisaje funcionen como una unidad. El diseño propone un recorrido continuo entre la plaza del Ayuntamiento, el centro cultural, el parque, el colegio, el casco histórico, el mercadillo y el Paseo del Guiniguada.

El Ayuntamiento de Santa Brígida presentó este lunes a la ciudadanía el proyecto del Gran Canaria Central en un acto que congregó a alrededor de 300 personas. Durante la presentación, el alcalde del municipio, José Armengol, señaló que la previsión es que la infraestructura esté finalizada «el próximo año 2030» y agradeció a los vecinos «la espera» mantenida durante estos años.

El nuevo Gran Canaria Central de Santa Brígida, en imágenes / La Provincia

Elementos clave

Uno de los elementos principales será la nueva plaza situada junto al edificio consistorial. Concebida como el corazón representativo del conjunto, estará a la misma cota que el Ayuntamiento y se plantea como un espacio accesible, institucional y preparado para acoger actos públicos. El proyecto toma como referencia los principios del urbanista Camilo Sitte, que defendía que una plaza debía estar delimitada y no convertirse en un descampado. Por eso, el espacio quedará enmarcado por el pórtico del centro cultural, el propio Ayuntamiento y el arbolado de las calles Nueva y Juan Morales Navarro. Tendrá pavimento de piedra, una fuente ornamental integrada en un banco continuo y un centro despejado para celebraciones.

Patio canario del futuro Gran Canaria Central. / LP/DLP

El acceso principal al centro cultural se situará en diagonal al Ayuntamiento, potenciando la vitalidad de la nueva plaza. En planta baja, funcionará como espacio público abierto que permite el tránsito libre entre calles y equipamientos, desde el cual se accede de manera independiente a las distintas dependencias, a la casa de la juventud -que abre directamente hacia el entorno vegetal del parque-, y a la zona de restauración.

La planta superiot se transformará en una galería acristalada que conecta los distintos volúmenes del complejo, protegida mediante celosías de madera que permiten el tránsito interior sin exposición a las condiciones climáticas. El visitante puedrá recorrer todo el programa cultural sin salir a la intemperie, acceder a la casa de la música, a una ludoteca/coworking, y hasta seis salas polivalentes ideales para ensayos, cursos, conferencias o reuniones vecinales. También contará con una sala de espectáculos -con almacenes y camerinos- que destaca por su caja escénica, la cual tiene la particularidad de poder abrirse tanto hacia el interior como hacia el graderío y la platea exteriores.

Patio canario como nexo

El patio canario será la pieza encargada de unir todo el complejo. De planta cuadrada, porticado, con fuente central y zonas ajardinadas en sombra, funcionará como vestíbulo natural del futuro centro cultural. En la planta baja será un espacio público abierto, pensado para permitir el tránsito libre entre calles, plaza, graderío y equipamientos. Desde este punto se accederá a la Casa de la Juventud, la Casa de la Música, salas polivalentes, sala de espectáculos y zona de restauración. En la planta superior, una galería acristalada protegida con celosías de madera conectará los distintos volúmenes del edificio.

El vestíbulo principal tendrá también un uso expositivo. Será un espacio diáfano, con grandes ventanales, iluminación cenital mediante lucernarios y un sistema de paneles móviles suspendidos sobre raíles.

Vestíbulo del Gran Canaria Central. / LP/DLP

En el ámbito del antiguo aparcamiento se creará un parque natural de trazado orgánico, con senderos, terrazas y parterres adaptados a la topografía. La vegetación autóctona de las medianías tendrá un papel protagonista, con ficus, dragos, palmeras y helechos. En el extremo este se ubicará la zona infantil, conectada con el colegio y organizada por edades, con toboganes, estructuras de madera, zonas de arena y espacios de descanso para las familias

Aparcamientos

El proyecto prevé dos plantas de aparcamiento con 553 plazas. De ellas, 420 serán para vehículos convencionales, 57 para motocicletas, 48 para personas con movilidad reducida y 28 contarán con sistemas de recarga.

El proyecto deberá entregarse antes de noviembre de este año , tras 17 años de bloqueo de la infraestructura

La presentación pública contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de Santa Brígida, José Armengol; la concejala de Urbanismo, María Lozano Lordán; la corporación municipal; los arquitectos responsables del proyecto y parte del equipo técnico redactor. También asistió el exalcalde José Miguel Bravo de Laguna.

Dos décadas estancado

El alcance simbólico de la actuación se entiende por la historia del edificio. El origen del mamotreto se remonta a 2002, cuando el Ayuntamiento adjudicó a una UTE la construcción de un gran equipamiento en pleno casco urbano. La obra quedó paralizada y derivó en un largo litigio judicial entre el Consistorio y las empresas adjudicatarias. Durante más de 17 años, Santa Brígida perdió uno de sus espacios estratégicos, mientras el conflicto se resolvía en los tribunales. En 2018, una sentencia permitió resolver el contrato, recuperar el control de la parcela y despejar el principal obstáculo legal.

Ahora, el municipio encara una nueva fase con calendario definido. El proyecto deberá estar entregado como máximo en noviembre de 2026 y el inicio de las obras está previsto para marzo de 2027. Tras años convertido en símbolo de parálisis, el mamotreto empieza a perfilarse como una oportunidad para coser el centro urbano, recuperar espacio público y abrir una nueva etapa en Santa Brígida.