Una zona para los bañistas y otra para los windsurfistas: Agüimes regula los usos públicos de la playa de Vargas

Agüimes regulará los usos públicos en la playa de Vargas. El pleno del Ayuntamiento de Agüimes ha aprobado este lunes regulación de los usos del litoral con el fin de delimitar una zona de baño y otra destinada a los deportes acuáticos. Esta medida tiene como finalidad principal mejorar la convivencia y la seguridad en la playa y responde al notable incremento en la práctica de disciplinas náuticas como el surf, windsurf, kitesurf y wing foil en esta zona de la costa. Esta alta afluencia de deportistas ha venido generando fricciones con los usuarios tradicionales debido a la ocupación de las áreas de baño y al uso de espacios playeros para el montaje y almacenaje de los equipos, lo que elevaba el riesgo de accidentes en los periodos de mayor ocupación.

La concejala de Playas, Juana Martel, explicó que esta modificación "tiene como finalidad mejorar la convivencia en la playa de Vargas, destacando la regulación más específica del uso de las zonas de baño y de las áreas destinadas al deporte, señalando los espacios para garantizar la seguridad de bañistas y deportistas". Martel también hizo especial hincapié en las restricciones que se aplicarán en el entorno costero para evitar la saturación de las zonas comunes. "También se prohibirá la utilización de la zona de baño, solárium, rampas y espacios públicos para depositar o preparar material deportivo fuera de las zonas habilitadas", avanzó la concejala.

La nueva normativa aclara que en aquellos tramos de costa de Vargas que no estén balizados de forma específica como zona de baño, la práctica de actividades acuáticas deberá realizarse obligatoriamente respetando una franja de protección contigua a la costa de 200 metros de anchura en las playas y de 50 metros en el resto del litoral.

Expropiaciones y mejoras urbanas en el Cruce de Arinaga

Por otro lado, el pleno también aprobó una importante dotación económica para su presupuesto municipal con una modificación de crédito que asciende a 1.278.522 euros. El dinero procede al 100% del remanente de tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio 2025.

La modificación presupuestaria responde a la aparición de necesidades urgentes que no pueden demorarse al próximo año y que carecían de fondos suficientes en las cuentas vigentes . Los fondos se repartirán en tres grandes actuaciones. La partida más cuantiosa está destinada a la rehabilitación de la urbanización La Paz, en el Cruce de Arinaga, con 806.038 euros, y servirá para hacer frente a la aportación anual del convenio de financiación para la recuperación de esta área degradada. La inversión permitirá mejorar las condiciones de vida de 208 familias residentes en este conjunto de viviendas construido en 1981 y afectado por múltiples patologías estructurales, energéticas y de accesibilidad.

La rehabilitación de la Urbanización La Paz, del año 1981, cuenta con un presupuesto de 800.000 euros

Otra de las actuaciones urgentes para el municipio es la expropiación de inmuebles urbanos en La Banda, con 362.484 euros, destinados a abonar el justiprecio de un suelo urbano consolidado calificado como equipamiento público de uso dotacional (educativo y social), además de una pequeña área ajardinada de espacio libre, y las canchas en el parque urbano del Cruce de Arinaga, con 110.000 euros, presupuesto asignado para la ejecución de la obra de las nuevas canchas en dicho espacio público.