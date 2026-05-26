El aeropuerto de Gran Canaria estrena un nuevo sistema para controlar los taxis en tiempo real

El Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde e Ingenio han firmado un convenio para modernizar y coordinar la gestión de los taxis que operan en el Aeropuerto de Gran Canaria. El acuerdo permitirá integrar las plataformas digitales de las tres administraciones y controlar en tiempo real los vehículos autorizados para acceder a la zona de recogida de viajeros de la terminal de llegadas. La iniciativa contempla la conexión de la plataforma insular Transfer, gestionada por el Cabildo, con el sistema Sg-Taxi, utilizado por los municipios de Telde e Ingenio. Esta interoperabilidad permitirá verificar los vehículos mediante lectura de matrículas y acceso automatizado, con el objetivo de mejorar la organización, la seguridad y el control del servicio en una infraestructura clave para la movilidad de la Isla.

El Cabildo destinará 60.000 euros al desarrollo e implantación de este sistema tecnológico compartido, que permitirá a las administraciones disponer de una herramienta común para ordenar el acceso de los taxis autorizados al aeropuerto y responder con mayor eficacia a las necesidades del sector y de los usuarios. El acuerdo busca reforzar la coordinación entre instituciones y avanzar hacia una gestión más eficiente del transporte público vinculado al aeropuerto. El consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, destacó que este proyecto supone «un antes y un después» en la coordinación institucional del transporte público en la Isla.

Mejores servicios

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, defendió que el convenio demuestra que «la mejor manera de avanzar es desde la colaboración institucional y el entendimiento entre el Cabildo y los ayuntamientos», con el fin de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y al sector del taxi. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Medina, también valoró el acuerdo y subrayó que nace de la escucha al sector. «De la mano del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Ingenio salen cosas positivas para el taxi, y esta es una de ellas: conectarnos administrativamente, dar un paso digital y resolver problemas atendiendo a sus demandas», afirmó.