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El aeropuerto de Gran Canaria estrena un nuevo sistema para controlar los taxis en tiempo real

El Cabildo Insular, Telde e Ingenio conectarán sus plataformas digitales para ordenar el acceso de los vehículos autorizados a la terminal de llegadas y mejorar la seguridad del servicio

Juan Antonio Peña, Teodoro Sosa y Vanesa Martín.

Juan Antonio Peña, Teodoro Sosa y Vanesa Martín. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde e Ingenio han firmado un convenio para modernizar y coordinar la gestión de los taxis que operan en el Aeropuerto de Gran Canaria. El acuerdo permitirá integrar las plataformas digitales de las tres administraciones y controlar en tiempo real los vehículos autorizados para acceder a la zona de recogida de viajeros de la terminal de llegadas. La iniciativa contempla la conexión de la plataforma insular Transfer, gestionada por el Cabildo, con el sistema Sg-Taxi, utilizado por los municipios de Telde e Ingenio. Esta interoperabilidad permitirá verificar los vehículos mediante lectura de matrículas y acceso automatizado, con el objetivo de mejorar la organización, la seguridad y el control del servicio en una infraestructura clave para la movilidad de la Isla.

El Cabildo destinará 60.000 euros al desarrollo e implantación de este sistema tecnológico compartido, que permitirá a las administraciones disponer de una herramienta común para ordenar el acceso de los taxis autorizados al aeropuerto y responder con mayor eficacia a las necesidades del sector y de los usuarios. El acuerdo busca reforzar la coordinación entre instituciones y avanzar hacia una gestión más eficiente del transporte público vinculado al aeropuerto. El consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, destacó que este proyecto supone «un antes y un después» en la coordinación institucional del transporte público en la Isla.

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Mejores servicios

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, defendió que el convenio demuestra que «la mejor manera de avanzar es desde la colaboración institucional y el entendimiento entre el Cabildo y los ayuntamientos», con el fin de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y al sector del taxi. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Medina, también valoró el acuerdo y subrayó que nace de la escucha al sector. «De la mano del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Ingenio salen cosas positivas para el taxi, y esta es una de ellas: conectarnos administrativamente, dar un paso digital y resolver problemas atendiendo a sus demandas», afirmó.

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