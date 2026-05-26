Agüimes reúne a más de 300 escolares para hablar de tecnología responsable

Más de 300 escolares de distintos centros de Gran Canaria participaron en el X Encuentro de Ayudantes TIC, celebrado en el Teatro Auditorio Agüimes, una cita organizada por la Fundación Yrichen para fomentar el uso responsable de las tecnologías y prevenir los riesgos asociados al entorno digital.

El encuentro permitió al alumnado compartir los conocimientos adquiridos durante el curso en torno a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con especial atención a cuestiones como el ciberacoso, la gestión emocional en redes, la convivencia, el respeto y el uso saludable de herramientas digitales.

Xiomara Villanueva, Isabel Mena, Marcial Morales, Óscar Hernández y Elisabet Santana. / LP/DLP

Una década de educación digital

El proyecto Ayudantes TIC comenzó en Canarias durante el curso 2015-2016 de la mano de la Fundación Yrichen y alcanza ahora su décima edición. En este tiempo se ha consolidado como una iniciativa de referencia en la formación de jóvenes para afrontar situaciones de vulnerabilidad digital, como el acoso en redes, la dependencia tecnológica, el abuso online o el acceso a contenidos inapropiados.

Durante el curso, los estudiantes reciben formación específica y después actúan como agentes de sensibilización en sus centros, trasladando a otros compañeros y compañeras pautas para un uso más seguro, crítico y responsable de la tecnología.

Participación institucional y educativa

La apertura del acto contó con la presencia del alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; el vicepresidente de la Fundación Yrichen, Marcial Morales; la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena; la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana; y Xiomara Villanueva, técnica de proyectos de la Fundación DISA.

Al encuentro asistieron alumnos y alumnas de numerosos centros escolares de la isla. En representación del municipio de Agüimes participaron el Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Nuestra Señora del Rosario y el IES Joaquín Artiles.

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Con esta nueva edición, el Encuentro de Ayudantes TIC refuerza su papel como espacio de aprendizaje compartido para promover una relación más segura y saludable de los jóvenes con la tecnología.