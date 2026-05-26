Aplazan un año el juicio contra una familia acusada de obligar a dos mujeres a prostituirse en el sur de Gran Canaria
La Fiscalía sostiene que forzaban a las víctimas a ejercer trabajos sexuales sin descanso en una vivienda de Vecindario y en un local de alterne
El juicio contra una familia acusada de obligar a dos mujeres a ejercer la prostitución en el sur de Gran Canaria ha sido suspendido este martes debido a la falta de acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. La vista se celebrará previsiblemente en la Audiencia Provincial de Las Palmas en marzo de 2027 y se extenderá durante una semana debido a la numerosa cantidad de testigos que están citados, los cuales ascienden a 25 agentes y 25 personas que presenciaron lo ocurrido.
El Ministerio Público ofreció una rebaja significativa de las penas a la mitad de lo que pide en su escrito de acusación, pero la letrada de los cuatro acusados, Marilyn Benítez, rechazó la propuesta al considerar que la conducta de sus representados no es constitutiva de delito.
En concreto, la Fiscalía califica los hechos como un ilícito de trata de personas y otro de explotación sexual y pide condenas de 18 años de cárcel para la pareja y 10 años de cárcel para sus hijos, junto a una indemnización de 30.000 euros.
Alojaban a las víctimas
Según esta parte, trasladaban a las mujeres a una vivienda de Vecindario conocida como Bola, donde tenían una parte destinada al alojamiento y otra donde prestarían los servicios sexuales. Supuestamente, las llevaban también a un local de alterne del sur de la Isla conocido como Swinger Club Passion.
La acusación sostiene que presionaban a las víctimas para que estuvieran a disposición de los clientes las 24 horas del día, sin importarles su estado de salud o si tenían la menstruación. Además, una de ellas cuenta con una discapacidad intelectual reconocida del 68%, una situación de la que se habrían aprovechado para sus fines.
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