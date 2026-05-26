Día de Canarias: ¿Qué son las pintaderas y qué secretos guardan?

Las pintaderas forman parte desde hace décadas del imaginario colectivo de Canarias, especialmente de Gran Canaria. Estas pequeñas piezas de barro cocido, madera o piedra, asociadas a la población prehispánica de la isla, no solo tienen un destacado valor arqueológico, sino que además se han convertido con el paso del tiempo en uno de los símbolos culturales más reconocibles del archipiélago.

La investigación Pintaderas de El Museo Canario profundiza precisamente en la relevancia histórica y social de estos objetos. El trabajo ha sido realizado por María del Carmen Cruz de Mercadal, Teresa Delgado Darias y Javier Velasco Vázquez, quienes analizan tanto el origen de las pintaderas como la evolución de su interpretación científica y cultural.

El trabajo pone el foco en cómo estas piezas han trascendido el ámbito estrictamente arqueológico para convertirse en elementos de identidad colectiva presentes en la vida cotidiana, el arte, la artesanía y numerosos referentes visuales vinculados a Canarias.

Pintadera en el Museo Canario. / Museo Canario

Un interés que se mantiene desde el siglo XIX

El estudio destaca que las pintaderas despertaron interés prácticamente desde el nacimiento de la arqueología canaria como disciplina científica, a finales del siglo XIX. Desde entonces, numerosos investigadores han tratado de responder a una pregunta que continúa abierta: ¿qué eran exactamente las pintaderas y cuál era su función en la sociedad prehispánica?

A lo largo de los años, las teorías sobre estos objetos han sido diversas. Algunos estudios las relacionan con sistemas de identificación, decoración corporal o marcaje de bienes, mientras que otros enfoques las interpretan desde perspectivas simbólicas o rituales. Sin embargo, el estudio recuerda que todavía no existe una explicación definitiva y universalmente aceptada.

Los autores subrayan además que la forma de entender las pintaderas ha ido evolucionando con el tiempo. Las primeras investigaciones estaban centradas sobre todo en describir las piezas y clasificarlas, mientras que las corrientes más recientes tratan de contextualizarlas dentro de la vida social y cultural de las antiguas poblaciones indígenas de Gran Canaria.

Pintadera en el Museo Canario. / Museo Canario

Una colección arqueológica de gran valor patrimonial

El estudio analiza de manera específica la colección de pintaderas conservada en El Museo Canario, integrada por 214 piezas procedentes de distintos puntos de la isla, como Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Gáldar, Santa Lucía de Tirajana y Telde, entre otros municipios.

Estas piezas forman parte del Fondo de Arqueología de la institución, creado tras la fundación del museo en 1879. La colección fue creciendo gracias a donaciones, adquisiciones, hallazgos arqueológicos y materiales obtenidos durante distintas campañas de investigación desarrolladas en Gran Canaria.

Diversidad de formas y diseños

Uno de los aspectos que recoge el trabajo es la gran variedad formal de estas piezas arqueológicas. Existen pintaderas cuadradas, rectangulares, circulares, romboidales, trapezoidales y de otros formas geométricas.

Presentan motivos decorativos que continúan despertando interés tanto entre especialistas como entre la ciudadanía. Precisamente ese carácter visual y simbólico ha contribuido a que las pintaderas se hayan mantenido vivas en la cultura popular canaria.

En la actualidad, estos diseños aparecen reproducidos en objetos decorativos, logotipos, materiales educativos, publicaciones culturales e incluso elementos turísticos relacionados con la historia de Canarias.

Pintadera en el Museo Canario. / Museo Canario

Patrimonio arqueológico y memoria histórica

El estudio también pone de relieve la importancia de conservar y difundir el patrimonio arqueológico vinculado a las culturas prehispánicas del archipiélago. Las pintaderas son consideradas una pieza clave para comprender la complejidad social y cultural de los antiguos habitantes de Gran Canaria antes de la llegada de los europeos.

Además de su valor histórico, estos objetos representan un puente entre el pasado y el presente. Los investigadores consideran que su permanencia en la memoria colectiva demuestra cómo determinados elementos arqueológicos pueden adquirir nuevos significados con el paso del tiempo y convertirse en referentes identitarios para toda una sociedad.