La Fiesta de la Lana de Caideros celebra su 30ª edición con Los Sabandeños, talleres, trasquilada y gastronomía canaria

La Fiesta de la Lana de Caideros, en Gáldar, celebrará este 30 de mayo su 30ª edición con una programación centrada en las tradiciones ganaderas, la música popular y la gastronomía canaria. La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias, tendrá como uno de sus principales atractivos la actuación de Los Sabandeños, que llegarán a la plaza de San José de Caideros dentro de la gira conmemorativa de su 60 aniversario.

La agrupación ofrecerá un recorrido por seis décadas de trayectoria musical a través de algunos de sus temas más conocidos. Formada por una treintena de integrantes, Los Sabandeños han publicado cerca de un centenar de trabajos discográficos y superan los dos millones de copias vendidas en todo el mundo.

Tradición ganadera desde primera hora

La jornada comenzará a las 9.00 horas con el traslado de ganado desde el Cortijo de Los Nogales hasta Caideros. A continuación se celebrará la tradicional trasquilada, con la participación de pastores procedentes de distintos puntos de Gran Canaria, una de las imágenes más representativas de esta celebración vinculada al mundo rural de los Altos de Gáldar.

El programa incluirá talleres y exhibiciones relacionados con la lana, el ganado y las tradiciones canarias, además de exposiciones, muestra de artesanía y degustaciones de productos tradicionales como sancocho canario con pella de gofio y mojo, plátanos y tortillas con miel.

Música y reconocimientos

Además de Los Sabandeños, la programación musical contará con las actuaciones de La Trova y Los Faycanes, que completarán una jornada dedicada a la cultura popular canaria.

La edición de este año incluirá también un reconocimiento a los ganaderos Antonio y Sara Moreno Mendoza, por una vida vinculada al pastoreo y a la elaboración de queso, así como al consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, por su labor en defensa del mundo rural y las tradiciones.

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La XXX Fiesta de la Lana está organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar y la Asociación Cultural y Vecinal Montaña el Agua, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.