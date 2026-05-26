Fisaldo llega a Agüimes con 71 comercios y sorteos para impulsar las compras familiares

El comercio de cercanía se prepara para la 26ª edición de Fisaldo, la Feria de las Oportunidades, que este año cambia de escenario y se celebrará del 3 al 7 de junio en el Recinto Ferial de Agüimes. La cita contará con la participación de 71 pequeños y medianos comercios, seis más que en la edición anterior, y ofrecerá descuentos y oportunidades especiales para las familias de la isla.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha animado a la ciudadanía a acudir a esta feria, que considera una oportunidad tanto para los consumidores como para los establecimientos comerciales. “Estamos hablando de una propuesta para la dinamización del comercio local, para renovar el stock de la temporada anterior”, afirmó.

Fisaldo permite a los visitantes acceder a productos con descuentos, pero también supone para los comercios una vía para dar salida a artículos de otras temporadas que, de otro modo, quedarían almacenados en sus establecimientos.

La Feria de las Oportunidades / LP/DLP

En esta nueva edición, los asistentes podrán encontrar productos de moda, hogar, entretenimiento, deporte, cosmética, electrónica, decoración y también vehículos de ocasión, entre otras muchas propuestas.

Morales se mostró convencido de que la feria aumentará este año el número de visitantes y recordó que, además de las compras, el recinto contará con actuaciones musicales, ludoteca y zona de restauración, pensadas para completar la jornada y ofrecer un espacio de ocio para toda la familia.

La programación musical incluirá la actuación de Los Salvapantallas, el viernes 5 de junio a las 18:00 horas, con un homenaje a la música más divertida de las últimas décadas. El trombonista canario Stefan Navarro actuará el sábado 6 y el domingo 7 de junio a las 14:00 horas, con un repertorio que irá desde el pop hasta la música latina y el jazz. Además, el grupo Fijo Discontinuo ofrecerá clásicos del rock y del pop de los años 70 el sábado 6 de junio a las 17:00 horas.

Cartel Fisaldo 2026 / LP/DLP

Como incentivo añadido, Infecar, Feria de Gran Canaria, sorteará 30 cheques regalo de 100 euros de Dinero Fisaldo, que podrán canjearse en compras dentro de los establecimientos participantes, excepto en la zona de restauración y en artículos de motor.

Los sorteos anticipados se realizarán hasta el 28 de mayo, con cinco premios de 100 euros entre todas las entradas vendidas hasta las 23:59 horas del día anterior a cada sorteo. Durante la feria, del 3 al 7 de junio, también se celebrarán sorteos diarios en los que participarán automáticamente todas las entradas escaneadas al acceder al recinto. En esos días se sortearán 100 euros de Dinero Fisaldo dos veces al día.

Los nombres de las personas ganadoras se publicarán en la web www.fisaldo.es, donde ya están disponibles tanto el programa de dinamización como las entradas, a un precio simbólico de 1,50 euros.

El acceso será gratuito para menores de 12 años, personas desempleadas, pensionistas, jubiladas y personas con discapacidad, siempre que acrediten su condición.

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Fisaldo está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria. Cuenta con Cajasiete como colaborador oficial y con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.