Mogán celebra sus Jornadas de Educación centradas en la gestión conductual

El Ayuntamiento de Mogán celebró este lunes, 25 de mayo, la quinta edición de sus Jornadas de Educación, dedicadas en esta ocasión a la gestión conductual. La iniciativa tuvo como objetivo ofrecer herramientas prácticas tanto a profesionales del ámbito educativo como a familias.

La concejala de Educación, Emily Quintana, explicó que este año se ha querido dar un paso más en la elección de los contenidos, contando directamente con la participación del profesorado de los centros educativos del municipio. “Hemos decidido coordinarnos con ellos para que fueran quienes propusieran los temas a tratar, ya que son quienes están en primera línea con el alumnado y conocen de cerca las necesidades que surgen en el día a día. Varios coincidieron en la importancia de abordar la gestión conductual, una cuestión que también preocupa mucho a las familias”, señaló.

Para profundizar en esta materia, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, contó con la participación de Rayco Quesada, facilitador de prácticas inclusivas, director de la Fundación Nemo en Mallorca y coordinador en las Islas Baleares del Programa para la Inclusión del Alumnado con Trastorno Motor, UVAI-DM.

Rayco Quesada y Emily Quintana / LP/DLP

Quesada explicó que la jornada, celebrada en el Centro Polivalente de Arguineguín, se desarrolló en horario de mañana para profesionales y por la tarde para el público general. La formación giró en torno a un modelo de gestión conductual que ha desarrollado recientemente a partir de su experiencia en centros educativos y del trabajo conjunto con otros terapeutas.

Asimismo, destacó la importancia de impulsar iniciativas de este tipo ante la “preocupación creciente por la aparición de conductas desadaptativas, tanto en el entorno familiar como en el escolar”. Según afirmó, “profesionales y familias están pidiendo ayuda, y es responsabilidad de las instituciones públicas ofrecer formación y recursos que aporten luz y herramientas prácticas”.

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Para Quesada, tanto estas Jornadas de Educación como las Jornadas de Neurodiversidad, ambas impulsadas anualmente por el Ayuntamiento de Mogán, consolidan a la Administración local como referente en el abordaje de las necesidades actuales de las familias y de los profesionales que trabajan directamente con menores.