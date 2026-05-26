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San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana desbloquea el plan que legaliza 600 casas en Montaña La Data tras dos décadas

El Ayuntamiento pone en marcha un encargo integral para coordinar proyectos, reparcelaciones y obras en un ámbito de 341.420 m², con unas 350 viviendas y unas 230 parcelas construidas.

La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, junto al primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, durante una reunión sobre Urbanismo en el año 2023.

La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, junto al primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, durante una reunión sobre Urbanismo en el año 2023. / LP/DLP

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha un encargo integral a Gestur Canarias para impulsar la regularización y transformación urbanística de Montaña La Data, un ámbito que llevaba más de 20 años pendiente de una solución definitiva y que afecta a cerca de 600 familias, según la información municipal. El encargo se centra en un área de 341.420 metros cuadrados, donde existen actualmente cerca de 350 viviendas y alrededor de 230 parcelas construidas. La actuación pretende reactivar la urbanización y la regularización del entorno, con mejoras en accesos, infraestructuras, servicios públicos y espacios comunes, además de ordenar el desarrollo de parcelas aún pendientes de gestión.

Encargo a Gestur y planificación a ocho años

El proyecto se articulará mediante un encargo a Gestur Canarias, empresa pública adscrita al Gobierno de Canarias, con una inversión inicial de 1,2 millones de euros y una planificación estimada de ocho años. Entre las tareas previstas figuran la redacción de proyectos de reparcelación y urbanización, la documentación técnica y jurídica, la asistencia en licitaciones, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, situó la iniciativa como un punto de inflexión para el barrio y para los propietarios afectados, al entender que permitirá avanzar en mejoras de calles, servicios y espacios públicos tras un largo periodo de espera.

Un expediente con antecedentes y bloqueos judiciales

La ordenación de Montaña La Data arrastra una tramitación compleja desde los años ochenta, ligada a las antiguas Normas Subsidiarias, y ha pasado por modificaciones de planeamiento, planes parciales y proyectos de reparcelación y urbanización, además de informes sectoriales. En ese proceso, el sector sufrió bloqueos tras sentencias que anularon los proyectos aprobados en 1998, lo que paralizó las obras ejecutadas entre 1998 y 2005 y obligó a reformular el modelo urbanístico.

Tras revisiones técnicas, ambientales y jurídicas, y con la tramitación de una revisión parcial del planeamiento, el Pleno aprobó definitivamente en diciembre de 2023 la revisión del sector, un paso que, según el Ayuntamiento, permite reactivar ahora el desarrollo urbanístico.

Zonas consolidadas y áreas pendientes de desarrollo

El planteamiento distingue entre las zonas ya edificadas y las parcelas que aún requieren completar la gestión urbanística. En las áreas consolidadas se prevén actuaciones de urbanización y mejora de viarios e infraestructuras, junto a la regularización; mientras que en los ámbitos pendientes se contemplan procesos de reparcelación y urbanización para completar la ordenación. La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, enmarcó el encargo como una coordinación de trabajos técnicos y administrativos que incluye proyectos, reparcelaciones, licitaciones y ejecución de infraestructuras en un espacio “muy consolidado”, en palabras recogidas en la nota.

Fases, cesiones y reunión con los propietarios

Para facilitar la ejecución, el ámbito se dividirá en unidades de actuación y actuaciones urbanísticas aisladas, organizadas en seis grandes fases. El planeamiento contempla además reservas de suelo y cesiones para espacios públicos, zonas verdes y futuras dotaciones, así como un gran espacio libre de edificación entre Montaña La Data Alta y Montaña La Data Baja destinado a equipamientos.

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Con el fin de explicar el contenido del encargo y resolver dudas, la Concejalía de Urbanismo ha convocado un encuentro informativo con los propietarios afectados el miércoles 27 de mayo, a las 18:00 horas, en el salón social de la Asociación de Vecinos Agüiro.

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