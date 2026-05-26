Mogán
Nueva Canarias propone dedicar una calle de Arguineguín a la profesora Rosa Martín Cabrera
La iniciativa plantea sustituir la denominación actual de una parte de la calle Tamarán por el nombre de una maestra y exdirectora vinculada durante décadas a la educación en el municipio de Mogán.
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha presentado una moción al Ayuntamiento de Mogán para que una calle de Arguineguín lleve el nombre de la profesora Rosa Martín Cabrera. La iniciativa se debatirá en el Pleno municipal previsto para el viernes 29 de mayo, según recoge el texto registrado por la formación. La propuesta plantea que el tramo de la actual calle Tamarán situado frente a los colegios Playa de Arguineguín y Artemi Semidán pase a denominarse “Calle Profesora Dª Rosa Martín Cabrera”, como reconocimiento a la trayectoria educativa y social atribuida a esta docente vinculada durante décadas al municipio. En el año 2023 se aprobó incorporar su nombre al CEIP Playa de Arguineguín en honor a su incansable labor.
Tramo concreto en Arguineguín
En la moción, NC-BC detalla que el cambio de denominación se circunscribe al segmento de vía ubicado en el entorno de los dos centros educativos. El planteamiento busca que el callejero incorpore el nombre de la profesora en una zona relacionada con su actividad profesional.
Trayectoria docente en el municipio
El texto recuerda que Rosa Martín Cabrera ejerció como maestra en el CEIP Playa de Arguineguín desde los años 70 hasta 1996, etapa en la que también asumió la dirección del centro hasta 1987. Posteriormente continuó su labor docente en el IES de Arguineguín hasta su jubilación.
Referencia educativa y actividad social
La moción incluye, además, referencias a actuaciones de apoyo académico y alfabetización, como la impartición de clases particulares gratuitas y ayuda en la preparación de oposiciones, así como colaboración con familias mediante aportaciones de alimentos, ropa y acompañamiento personal, siempre según la exposición de motivos del documento.
El concejal de Nueva Canarias, Juanma Gabella, señala en el texto que el reconocimiento pretende dejar constancia “de forma permanente” en el callejero municipal de la trayectoria de la docente y del impacto que atribuyen a su trabajo en el ámbito educativo y social. La propuesta está fechada en Mogán a 25 de mayo de 2026 y queda pendiente del debate y votación del Pleno.
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