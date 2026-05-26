San Mateo ya tiene fecha de inicio para las obras del nuevo mercado que costará 8 millones

Las obras del nuevo mercado agrícola y artesanal de San Mateo comenzarán el próximo mes de junio, después de que el Ayuntamiento haya firmado recientemente el contrato con la empresa adjudicataria, Citanias Obras y Servicios SLU. La actuación cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros y, según los plazos iniciales, está previsto que finalice en marzo de 2028. Con este paso se desbloquean unos trabajos que permanecían paralizados desde 2022 y que permitirán recuperar unas instalaciones parcialmente derribadas en 2017. El proyecto contempla la construcción de una nueva nave de dos plantas, con 40 puestos de venta y mejoras en materia de accesibilidad. De forma paralela, el Ayuntamiento también impulsa la rehabilitación del restaurante El Mercado, situado junto al recinto principal y cerrado desde hace seis años. Esta intervención ya cuenta con una partida presupuestaria de unos 900.000 euros, que se sumará a la inversión prevista para el nuevo mercado y cuyos trabajos saldrán a licitación esta semana.

En cuanto al mercado, el Consistorio busca dotar a los puesteros de una infraestructura moderna y accesible, después de que hayan desarrollado su actividad durante cerca de 40 años en el actual mercadillo, unas instalaciones marcadas por el deterioro y la falta de espacios adaptados. El nuevo edificio contará con una planta baja equipada con cámaras frigoríficas, donde los vendedores podrán conservar sus productos en condiciones óptimas, además de zonas de almacenamiento y aseos para los clientes. Los puesteros y trabajadores dispondrán también de un espacio propio con baños, oficinas y un office. La superficie se completará con una sala multifuncional, concebida para adaptarse a distintos usos. Este espacio podrá funcionar como aula de formación, zona para la celebración de catas y degustaciones o incluso como gastrobar. Respecto a la nave en la que actualmente se encuentran los puesteros, por el momento no se prevé otro uso que no esté vinculado a la venta de productos.

Las obras de la nueva nave del mercado permanecen paralizadas desde abril de 2022. La actuación tiene como objetivo reabrir unas instalaciones que fueron parcialmente derribadas en 2017 y que, desde entonces, han estado paradas. Fue hace nueve años cuando se demolió la nave principal del mercado y los vendedores fueron reubicados en la nave más pequeña y en varias carpas instaladas en la plaza que separaba ambos edificios. Desde entonces, la actividad se ha mantenido en condiciones provisionales. En la actualidad solo se ha ejecutado una parte de la cimentación y de la estructura del futuro edificio. La alcaldesa del municipio, Davinia Falcón, recalcó este martes que «de esta forma el municipio por fin retoma unas obras que se han alargado en el tiempo».

Las obras de la nueva nave llevan paralizadas desde 2022, y fue en 2017 cuando se derribó la plataforma anterior

Por otro lado, el Ayuntamiento también impulsa de forma paralela la rehabilitación del restaurante El Mercado, ubicado en la misma zona y uno de los establecimientos más reconocidos por los vecinos del municipio, tanto por su trayectoria como por su emplazamiento en pleno casco de San Mateo. El inmueble lleva cerrado seis años, después de que finalizara la concesión de los antiguos adjudicatarios y pasara de nuevo a manos municipales. El objetivo de la actuación es recuperar este espacio y devolverle la actividad. Los trabajos saldrán a licitación esta semana con un presupuesto de 900.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto de rehabilitación del restaurante El Mercado mantiene la esencia histórica del edificio, cuyas actividades han estado tradicionalmente vinculadas a la movilidad, el dinamismo y la versatilidad. Estas características serán también la base del nuevo funcionamiento previsto para el inmueble. La planta alta se proyecta inicialmente como zona de comedor, aunque podrá adaptarse a otros usos puntuales, como exposiciones, conferencias o actividades complementarias. Para favorecer esa flexibilidad, se contempla la creación de un núcleo de comunicaciones con dos accesos diferenciados, lo que permitirá utilizar la planta superior de forma independiente a los horarios de apertura del restaurante.

Una vez construida la nueva infraestructura, la actual quedará en la zona y no irá destinada a otras actividades

Para llevar a cabo estas actuaciones con la mayor brevedad posible y agilizar los plazos administrativos, el Consistorio aprobó un suplemento de crédito de ocho millones de euros. De esa cantidad, siete millones se destinarán a la rehabilitación de la nave del mercado, mientras que el importe restante permitirá avanzar en otras actuaciones como la del restaurante.