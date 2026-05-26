El proyecto 'Ecoescuelas' acerca a 1.500 alumnos los valores naturales y culturales de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria

Más de 1.500 escolares de Gran Canaria han participado en la segunda edición del Proyecto Ecoescuelas de la Reserva de la Biosfera, impulsado por el Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. A ellos se suman unas 500 personas colaboradoras, entre agentes comunitarios, comunidades educativas y vecinales. La iniciativa se ha desarrollado durante cuatro cursos completos, entre 2022 y 2026, en 18 centros educativos de la Isla. De ellos, 11 se encuentran dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera y otros 7 fuera de su perímetro, aunque con el mismo objetivo divulgativo y de toma de conciencia sobre sus valores naturales, culturales y patrimoniales.

La sede del Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera acogió este martes la clausura de esta segunda edición, en un acto en el que participaron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa. «Estamos orgullosos y agradecidos por el trabajo que han desarrollado», afirmó Morales ante una representación del alumnado, profesorado, sabios y sabias y otros participantes. Sosa subrayó que «nadie cuida lo que no conoce. Y ustedes han conocido mejor su isla». Durante estos cuatro cursos, el alumnado ha abordado temáticas como la prevención de incendios forestales, los huertos escolares, la alfarería, el uso tradicional de las plantas canarias, la meteorología, la tradición oral, el cambio climático, los productos y recetas locales, las energías renovables, los ecosistemas marinos, la avifauna, la flora, los espacios naturales protegidos y los recursos hídricos, entre otros contenidos.

Dentro del ámbito de la Reserva de la Biosfera han participado los CEIP Artenara, Veneguera, Tasarte, El Risco, Virgen del Carmen y La Cardonera y La Ladera, además de los CEO de Mogán, Tunte y Tejeda y el IES La Aldea. También se trabajó con los CEIP Aríñez, Ana María Betancor Estupiñán, Cercados de Espino, Playa de Arguineguín y Las Lagunetas, junto al IES Vega de San Mateo y el IES Felo Monzón.

Más de 80 encuentros comunitarios

Además del trabajo en los centros educativos, desde 2022 se han llevado a cabo más de 80 encuentros con agentes comunitarios, con eventos y acciones dirigidas a la conservación, la protección y la sensibilización ambiental, el conocimiento e interpretación del territorio, la gobernanza y gestión participativa, la cohesión social y el sentido de pertenencia.

Estos encuentros también han abordado la puesta en valor de la cultura, la memoria y la identidad comunitaria, el desarrollo sostenible y la economía local, la promoción, difusión y proyección social de los valores UNESCO y la soberanía rural, entre otros debates vinculados al futuro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.