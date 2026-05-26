Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana

No todas las noches pasa algo que obligue a medio barrio a asomarse a la ventana. Pero este miércoles 25 de mayo, en Juan XXIII, en Arucas, ocurrió. Las calles comenzaron a llenarse de focos, cámaras, coches de producción y corrillos de vecinos preguntando qué estaba pasando. Después llegaron los móviles grabando. Luego los gritos. Y finalmente la confirmación que terminó de revolucionar la zona: Quevedo y Ptazeta estaban grabando juntos un nuevo videoclip en pleno corazón del barrio.

La noticia corrió rápido, como pasan las cosas en Canarias cuando algo grande sucede cerca. De balcón en balcón. De WhatsApp en WhatsApp. De story en story. En cuestión de minutos, Juan XXIII dejó de ser solo un barrio de Arucas para convertirse en el centro de atención de miles de personas pendientes de cada movimiento de los dos artistas canarios más potentes del panorama urbano actual.

Y es que había algo especial en el ambiente. No era solo un rodaje. Era esa sensación difícil de explicar de ver cómo dos artistas que han llevado el nombre de Canarias por medio mundo vuelven a casa para crear desde la calle, desde lo reconocible, desde esa estética de bloque, asfalto y noche cálida que tantas veces define la vida real de las islas.

Luces, cámaras y un barrio completamente revolucionado

Pasadas las primeras horas de la noche, la actividad era frenética. Técnicos moviendo material de un lado a otro. Cámaras siguiendo cada toma. Música sonando entre escena y escena. Vecinos bajando a la calle “solo para mirar un momento” y terminando allí más de una hora.

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Algunos jóvenes esperaban simplemente ver de cerca a Quevedo. Otros buscaban una foto con Ptazeta. Había quienes observaban desde lejos, sorprendidos por ver su calle transformada en un set de videoclip profesional. Porque eso era precisamente lo que hacía diferente la escena: no parecía un decorado artificial. Parecía Canarias. De verdad.