San Bartolomé de Tirajana refuerza la seguridad con nuevos vehículos y presencia policial

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha destinado más de dos millones de euros a reforzar los recursos materiales, tecnológicos y operativos de la Policía Local y del área de Seguridad y Emergencias. La inversión permite adquirir nuevos vehículos policiales, renovar la uniformidad de los agentes, incorporar drones, cámaras, PDAs, impresoras, etilómetros portátiles, sistemas de análisis de drogas y dispositivos electrónicos de control, además de mejorar las dependencias policiales. La actuación forma parte de una modificación presupuestaria aprobada recientemente por el Consistorio para dar respuesta a demandas históricas del servicio y avanzar en la modernización de la seguridad pública en el municipio. Entre las principales partidas destaca la compra de nuevos vehículos policiales, con una inversión cercana al millón de euros.

El plan contempla también la implantación de nuevas aplicaciones informáticas destinadas a mejorar la gestión interna y la coordinación operativa de los efectivos municipales. A ello se suman reformas estructurales en las instalaciones policiales, entre ellas actuaciones específicas en el armero, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y custodia reglamentaria. En materia de seguridad vial, el Ayuntamiento prevé incorporar sistemas de análisis cuantitativo de drogas, nuevos etilómetros portátiles, material especializado para controles y un dinamómetro destinado al control de vehículos de movilidad personal y patinetes eléctricos. La inversión incluye además dispositivos electrónicos de control, conocidos como TASER, que dotarán a los agentes de nuevas herramientas de intervención ante situaciones complejas.

Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias defienden que esta inversión responde a una planificación basada en la modernización, la operatividad y la mejora de las condiciones de trabajo de los efectivos municipales. El concejal responsable del área, Jose Carlos Álamo, sostiene que el municipio venía de una etapa en la que «prácticamente no existió inversión en medios materiales para la Policía Local», mientras se acumulaban demandas que no habían sido atendidas. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó que «invertir en seguridad es invertir en tranquilidad, prevención y calidad de vida para nuestros vecinos y visitantes». Asimismo, defendió que los servicios públicos esenciales deben contar con los medios adecuados para responder a las necesidades de un municipio «líder y referente turístico».

Programas y formación

De forma paralela, el área de Seguridad y Emergencias continuará impulsando programas de formación y especialización para la plantilla policial, con el fin de mejorar la preparación técnica y operativa de los agentes ante los nuevos retos en materia de seguridad y emergencias. Otro de los ejes de la estrategia municipal será la prevención y la educación vial. En este sentido, el Ayuntamiento pondrá en marcha un circuito portátil de seguridad vial infantil, que se desarrollará en coordinación con la Concejalía de Educación en los centros escolares del municipio durante el curso 2026/2027. La iniciativa busca fomentar desde edades tempranas valores de movilidad segura, responsabilidad y convivencia vial.