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San Fernando nombra a sus cortes Infantil y Juvenil

El certamen “Reinas San Fernando 2026” proclamó a Leire Moreno Pulido como Reina Infantil y a Carmen Zerpa Franco como Reina Juvenil, junto a sus respectivas damas

Carmen Zerpa Franco es nombrada Reina Juvenil 2026.

Carmen Zerpa Franco es nombrada Reina Juvenil 2026. / LP/DLP

Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

El certamen “Reinas San Fernando 2026” ya tiene proclamadas a sus representantes en las categorías Infantil y Juvenil, con la designación de las reinas y sus damas de honor para 2026.

Categoría Infantil 2026

La organización nombró a Leire Moreno Pulido como Reina Infantil 2026. Junto a ella, el cuadro de honor infantil queda completado por Nerea Diánez Zamar, como 1ª Dama Infantil 2026, y Inara Khanfour Louraibi, como 2ª Dama Infantil 2026.

Leire Moreno Pulido, Reina Infantil 2026.

Leire Moreno Pulido, Reina Infantil 2026. / LP/DLP

Categoría Juvenil 2026

En la modalidad juvenil, el título de Reina Juvenil 2026 recayó en Carmen Zerpa Franco. La corte juvenil se completa con Paula Alonso Heyduck, designada 1ª Dama Juvenil 2026, y Jaqueline Cabrera Almeida, como 2ª Dama Juvenil 2026.

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Con estas designaciones, “Reinas San Fernando 2026” cierra el listado oficial de cargos para 2026 en sus categorías Infantil y Juvenil.

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