San Fernando nombra a sus cortes Infantil y Juvenil
El certamen “Reinas San Fernando 2026” proclamó a Leire Moreno Pulido como Reina Infantil y a Carmen Zerpa Franco como Reina Juvenil, junto a sus respectivas damas
El certamen “Reinas San Fernando 2026” ya tiene proclamadas a sus representantes en las categorías Infantil y Juvenil, con la designación de las reinas y sus damas de honor para 2026.
Categoría Infantil 2026
La organización nombró a Leire Moreno Pulido como Reina Infantil 2026. Junto a ella, el cuadro de honor infantil queda completado por Nerea Diánez Zamar, como 1ª Dama Infantil 2026, y Inara Khanfour Louraibi, como 2ª Dama Infantil 2026.
Categoría Juvenil 2026
En la modalidad juvenil, el título de Reina Juvenil 2026 recayó en Carmen Zerpa Franco. La corte juvenil se completa con Paula Alonso Heyduck, designada 1ª Dama Juvenil 2026, y Jaqueline Cabrera Almeida, como 2ª Dama Juvenil 2026.
Con estas designaciones, “Reinas San Fernando 2026” cierra el listado oficial de cargos para 2026 en sus categorías Infantil y Juvenil.
- Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
- Directo | Última hora y todas las noticias del terremoto en Gran Canaria
- Tres islas sienten el mayor terremoto en Canarias en cinco años: un seísmo de 4,8 en el mar al norte de Gran Canaria
- Cuatro décadas de la única carnicería familiar que queda en Carrizal: esta es su historia
- Telde evita una posible condena millonaria por la antigua concesión de los aparcamientos subterráneos de San Gregorio
- Planes para el fin de semana en Gran Canaria del 22 al 24 de mayo de 2026.