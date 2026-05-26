El Servicio Canario de la Salud adjudica por 22,6 millones el nuevo edificio de terapias avanzadas con protonterapia

El Servicio Canario de la Salud ha adjudicado por 22,6 millones de euros la construcción del nuevo edificio de terapias avanzadas del Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, una infraestructura que albergará un equipo de protonterapia y un ciclotrón para la producción de radiofármacos.

La obra ha sido adjudicada a la empresa COPASA S.L.U. y tendrá un plazo de ejecución de 24,5 meses, por lo que se estima que pueda estar finalizada en agosto de 2028. El contrato incluye también la construcción de un aliviadero del barranco existente en la zona para mejorar la canalización.

El nuevo edificio se levantará en una parcela situada en la esquina suroeste del Hospital Doctor Negrín, con una superficie total de 4.300 metros cuadrados. La infraestructura contará con tres plantas sobre rasante y dos semisótanos.

El ciclotrón se ubicará en la planta -1 del edificio, en espacios específicamente diseñados para su instalación, accesos, servicios y sistemas de protección. La actuación se dividirá en varias fases: la construcción del edificio de protonterapia, el acondicionamiento técnico para el ciclotrón y la obra hidráulica necesaria para canalizar y desviar el barranco.

Desde Sanidad destacan que esta infraestructura será clave para mejorar la atención a pacientes oncológicos en Canarias, al permitir incorporar tratamientos de protonterapia y avanzar en la producción local de isótopos, reduciendo así la dependencia de centros peninsulares.

La protonterapia es una técnica empleada contra determinados tipos de cáncer que utiliza protones en lugar de rayos X o electrones. Su principal ventaja es que permite dirigir la radiación de forma más localizada, reduciendo el daño en tejidos sanos, algo especialmente relevante en pacientes pediátricos o con larga supervivencia.

Actualmente, España no cuenta con equipos de protonterapia en la sanidad pública, aunque varias comunidades autónomas trabajan en su implantación con tecnología donada por la Fundación Amancio Ortega.

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El ciclotrón, por su parte, permitirá producir radioisótopos como carbono-11 y yodo-124, utilizados en medicina nuclear para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Sanidad considera que esta incorporación situará a Canarias como referente en diagnóstico avanzado y medicina nuclear.