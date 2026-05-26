Así son las nuevas ayudas del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria: plazo y cómo solicitarlas

La última edición de estas ayudas, celebrada en 2024, contó con un importe de 1.278.500 euros, gracias al cual un total de 155 familias en situación de vulnerabilidad pudieron reparar sus hogares y mejorar el bienestar de todos sus integrantes. El programa prioriza la atención a situaciones de vulnerabilidad social, con el objetivo de evitar el deterioro de las viviendas y mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos?

Las ayudas se gestionarán en función de una baremación por puntos, teniendo en cuenta criterios técnicos de la vivienda, criterios económicos y criterios sociales de los miembros de la unidad familiar, tales como la salud, la convivencia o la condición de víctimas de violencia de género.

Obras de construcción de un edificio de viviendas de protección oficial en la capital grancanaria. / José Pérez Curbelo

¿Cuánto se puede percibir por ayuda?

Cada familia que cumpla los requisitos podrá recibir hasta 18.000 euros para la realización de obras destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de su vivienda. Una vez finalizado el plazo de solicitud, establecido hasta el 15 de junio de 2026, se asignarán las ayudas y su resolución se publicará en la web del Consorcio de Viviendas, www.viviendagc.org.

Las familias beneficiarias deberán comunicar al organismo el contratista con el que deseen ejecutar las obras, con el fin de permitir el seguimiento técnico de los trabajos. El Consorcio financiará las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de la vivienda, sin superar el importe máximo de 18.000 euros.

Una vez finalizadas las obras, los técnicos del Consorcio inspeccionarán las actuaciones para certificar que cumplen con lo solicitado por las familias. En caso afirmativo, el organismo abonará directamente al contratista el importe correspondiente a la ayuda concedida.

¿Dónde se puede solicitar la ayuda?

Las familias en situación de vulnerabilidad que deseen solicitar la ayuda podrán hacerlo de forma presencial en el Consorcio de Vivienda, con sede en la calle Doctor Juan de Padilla, 43, o a través de los ayuntamientos de Gran Canaria. También está disponible la solicitud vía online a través de la página web del organismo: www.viviendagc.org.

Con una financiación que puede alcanzar los 18.000 euros por familia, el programa busca no solo rehabilitar viviendas, sino también garantizar entornos más seguros, dignos y adecuados para quienes más lo necesitan.