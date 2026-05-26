Teror libera 1,8 millones para reparar destrozos por los temporales en las carreteras

El Ayuntamiento de Teror aprueba durante un pleno extraordinario una partida de 1,76 millones de euros para arreglar destrozos causados por los últimos temporales, un plan que incluye obras en una quincena de vías que sufrieron desprendimientos, entre ellas la carretera principal con la capital (GC-21). A su vez, durante la sesión se aprobó el dinero para poder pagar al personal municipal las subidas salariales de los años 2025 y este año 2026, que se podrán abonar con la siguiente nómina de junio.

Durante el pleno celebrado este lunes se dio vía libre al uso de 3.769.540 euros, con cargo a los remanentes de tesorería, de los cuales más de la mitad del cual se destina a inversiones. La principal bolsa se empleará en la recuperación de las infraestructuras viarias municipales tras el paso de la borrasca Therese y antes Francis, que se lleva 1,76 millones de euros. Entre ella, la dotación más cuantiosa está reservada a la obra de contención del margen de la carretera principal de Teror con Las Palmas de Gran Canaria (GC-21), que está sin iniciar y que supondrá un desembolso de 315.650 euros.

Desprendimiento en una carretera de Teror, tras el paso de Therese. / LP / DLP

A su vez, se incluye el refuerzo estructural de la carretera de acceso al barrio de Arbejales (GC-424), en su punto kilométrico 1,385, que está en ejecución por la vía de emergencia con una dotación de 212.930 euros. La actuación contempla la construcción de un muro de contención, además de mejorar el drenaje y reforzar la estructura afectada, y debería estar finalizada en la primera quincena de julio. A esto se suma la estabilización del talud y drenaje en la citada vía (en su punto kilométrico 0,990), con otra dotación complementaria de casi 41.200 euros.

El Pedregal, San Isidro y La Molineta

La concejala de Vías, Obras, Laura Quintana, detalla que el listado contempla 14 obras en infraestructuras viarias. Además de las anteriores, se está llevando a cabo la recuperación del camino de El Pedregal al igual que la reconstrucción de la canalización abierta bajo el Puente El Pino, está previsto acometer el refuerzo y contención de los márgenes en El Talayón, se ha concluido ya el saneo y perfilado de taludes, refuerzos de márgenes y corrección de escorrentías en la carretera Arbejales-La Molineta; mientras que una similar obra se va a llevar a cabo en la carretera La Majadilla, y en la de San Isidro-Madrelagua. Esta última cuenta con una inversión inicial de casi 198.000 euros.

El plan se complementa con la obra ya concluida de contención en el Camino Las Rosadas, al igual que el ya terminado refuerzo de los márgenes en la carretera Cueva La Negr, el saneo y perfilado de taludes en el Camino El Muñigal que está en ejecución, al igual que el refuerzo de la carretera Cuesta Falcón. Y, por último, se incluye en el programa de Vías y Obras el muro de contención de la calle Los Laureles, que está en fase de ejecución en estos momentos.

El Ayuntamiento de Teror señala que estas inversiones puedan llegar a subvencionarse hasta el 50% del total de su coste, si bien las inversiones hay que adelantarlas con fondos propios antes de que llegue el dinero externo.

Cámaras de vigilancia

Dentro de la modificación presupuestaria financiada con remanente de Tesorería por casi 3,8 millones de euros aprobada en el último pleno de Teror, la concejala de Hacienda, Ylenia Sánchez, detalló que 1,29 millones están destinados a liquidar facturas comprometidas en materia de servicios generales, suministros y otros trabajos realizados por empresas privadas al municipio.

A esto se suma unos 231.000 euros para pagar los atrasos salariales del personal municipal, que según anunció Moncloa a finales del año pasado, contempla un incremento salarial del 2,5% para 2025 y de hasta el 2% para 2026. Ylenia Sánchez señaló que no se había podido aplicar hasta ahora y que se abonará seguramente el mes que viene con la nómina de junio, dada la fecha en la que estamos ya.

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A su vez, está previsto destinar otros 170.000 euros para sacar a concurso el suministro de material de ferretería y construcción y se reservan otros 320.000 euros para obras diversas, entre las que se incluyen la mejora de algunas vías públicas y reposición de alumbrado, mejoras en el campo de fútbol y en la cubierta de la biblioteca, la instalación de sistemas de videogilancia para reforzar la seguridad y una dotación económica para la Policía Local. Los contratos y servicios municipales representan más del 50% del total.