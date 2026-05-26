La Universidad de Verano de Maspalomas analizará la nueva ley de viviendas vacacionales en Canarias

La XXXIV Universidad de Verano de Maspalomas dedicará uno de sus cursos a analizar la nueva normativa sobre el uso turístico de viviendas en Canarias. La formación se celebrará los días 29 y 30 de junio en el Centro Cultural Maspalomas.

El curso abordará los principales aspectos de la gestión de las viviendas vacacionales en el Archipiélago, con especial atención a la entrada en vigor de la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias.

La propuesta formativa explicará las herramientas necesarias para la implantación de nuevas viviendas vacacionales, el mantenimiento de las ya existentes y las estrategias prácticas vinculadas al régimen jurídico de este tipo de alojamientos en el territorio insular.

El curso está dirigido a estudiantes y graduados en Ciencias Empresariales, Turismo, Ciencias Económicas y Derecho, así como a propietarios, gestores, abogados, profesionales del sector inmobiliario y personas interesadas en especializarse en esta materia.

Entre los ponentes figuran Javier Valentín Peñate, abogado, doctor en Derecho y especialista en Derecho Turístico; Ignacio Cáceres Cantero, abogado y profesor de Derecho Administrativo; y Aurelio Puche Ramos, doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

CURSO VIVIENDA VACACIONAL. UNIVERSIDAD VERANO MASPALOMAS / LP/DLP

El programa comenzará el lunes 29 de junio con la ponencia ‘El nuevo régimen jurídico de la vivienda vacacional en Canarias: ¿qué cambia realmente?’. Ese mismo día también se abordará ‘El papel clave del urbanismo’.

La jornada del martes 30 de junio se centrará en cómo obtener y mantener el derecho a explotar una vivienda vacacional en Canarias, con especial referencia al régimen transitorio, y en la situación de las viviendas vacacionales dentro de comunidades de propietarios.

La matrícula tiene un coste de 20 euros y se aplicarán descuentos a estudiantes, miembros de familias numerosas, personas en búsqueda de empleo y personas con discapacidad.

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La Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.