El artista Spencer Tunick busca participantes para una obra colectiva en Gran Canaria en 2026

El artista contemporáneo Spencer Tunick (Middletown, Nueva York - 1967) realizará en Gran Canaria una instalación humana participativa de gran escala el 26 de julio, con dos emplazamientos previstos en Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas. La acción, titulada Gran Spectrum, plantea una composición colectiva inspirada en los colores de las banderas LGTBIQA+, se integra en el programa de Culture & Business Pride 2026 y busca participantes desde ya.

Para la acción que promete ser el gran acontecimiento del verano en Gran Canaria, la organización ha habilitado un registro para quienes deseen formar parte de la intervención a través de www.arnculturepride.org/spencertunick. Las personas inscritas recibirán la información sobre acceso, horarios, ubicación y pautas de participación antes de la fecha señalada. Además, cada participante recibirá una fotografía de edición limitada del día de la intervención, como recuerdo de su participación en una obra colectiva única que quedará en un espacio destacado dentro del trabajo artístico del fotógrafo y artista visual neoyorkino.

Gran Spectrum, una obra pública participativa

La propuesta se articula como una obra pública construida con el cuerpo humano en el espacio urbano, un formato característico del trabajo de Tunick. Reconocido internacionalmente por sus instalaciones de desnudo colectivo, su trayectoria incluye obras en más de 100 ciudades, con antecedentes en lugares como Nueva York, Londres, Barcelona, Sídney, Ámsterdam, Viena o Ciudad de México, donde llegó a reunir a más de 18.000 participantes en una de sus intervenciones más numerosas. En Gran Canaria, Tunick pretende congregar a participantes de la comunidad LGTBIQA+, aliados y ciudadanía en general en una composición concebida para visibilizar el creciente retroceso global de derechos del colectivo.

La organización enmarca el proyecto como una llamada de atención ante el debate internacional sobre derechos, visibilidad y libertad de expresión de las personas LGTBIQA+. En ese contexto, cita que ILGA World ha manifestado que decenas de países mantienen la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y que en los últimos años se han intensificado debates sobre identidad de género y representación pública. También menciona preocupaciones de organizaciones por restricciones que afectarían a la visibilidad del colectivo en plataformas digitales y redes sociales.

Sea como fuere, Tunick dará que hablar -siempre lo hace- y, de paso, proyectará los nombres de Maspalomas y Las Palmas de Gran Canaria, colocándolos junto con el de la Isla, al lado de los lugares emblemáticos donde el artista ya ha desarrollado intervenciones.

Spencer Tunick, en el Faro de Sardina / La Provincia

Apoyos institucionales y localización en Canarias

La instalación cuenta con el apoyo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida, a través del Cabildo grancanario, y de Turismo de Islas Canarias. La elección de Gran Canaria no es casual, sino central en el mensaje del proyecto, dado el reconocimiento mundial de Canarias como destino asociado a eventos y turismo LGTBIQA+, con Maspalomas como uno de los enclaves más reconocibles en este ámbito.

En esta línea, la organización destaca que "las Islas Canarias —y Gran Canaria, en particular— llevan décadas situándose entre los destinos LGTBIQA+ más reconocidos internacionalmente en Europa. Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, es uno de los principales enclaves internacionales vinculados al turismo, la visibilidad y los eventos LGTBIQA+".

Así pues, la realización de esta instalación en Gran Canaria conecta la obra de Tunick con "uno de los espacios públicos y turísticos LGTBIQA+ más visibles del mundo, situándola además dentro de la posición de España como referente internacional en derechos LGTBIQA+, protección legal y turismo inclusivo".

Por extensión, "Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas servirán como escenario urbano y social de la instalación, conectando espacio público, participación colectiva y arte contemporáneo en una obra concebida para alcanzar proyección internacional y que generará una de las imágenes más icónicas de Gran Canaria".

Obra de Spencer Tunick, en Sydney, Australia, en 2010. / La Provincia

Culture & Business Pride 2026

La intervención de Spencer Tunick se incluye dentro de Culture & Business Pride, un encuentro nacido en Canarias que, de acuerdo con la información difundida, conecta cultura, diversidad, derechos humanos y proyección internacional, con presencia de perfiles de distintos ámbitos en ediciones previas. En años anteriores, Culture & Business Pride ha reunido a referentes nacionales e internacionales de la cultura, la política, la empresa, la comunicación, la ciencia, el activismo y la creación artística, reforzando el papel de Canarias como un territorio de encuentro entre Europa, África y América Latina y como plataforma atlántica para la defensa de la diversidad, la convivencia y los derechos humanos.

La edición de 2026 sitúa Gran Spectrum como una de sus acciones artísticas centrales, integrando el trabajo de Spencer Tunick dentro de un programa más amplio que vincula arte contemporáneo, participación ciudadana y visibilidad LGTBIQA+.