El Barranco de Maspalomas de San Bartolomé de Tirajana cambia de cara: carril bici, zonas deportivas y paseos accesibles con 5 millones

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana autorizará la ejecución del proyecto de acondicionamiento y ampliación de los paseos situados junto al canal del Barranco de Maspalomas, una actuación promovida por el Consorcio Maspalomas Gran Canaria que transformará ambas márgenes de Campo Internacional en un corredor accesible y adaptado a la movilidad peatonal y ciclista. La propuesta, que será elevada este jueves a la Junta de Gobierno Local por Urbanismo, actualiza el proyecto autorizado en 2021 e incorpora nuevas mejoras hasta la GC-500. La intervención contempla la rehabilitación de los itinerarios peatonales, la renovación de pavimentos, la eliminación de barreras arquitectónicas y raíces afloradas, y una nueva ordenación de la convivencia entre peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal, siempre con prioridad para el peatón.

El proyecto incluye un itinerario para bicicletas, zonas de descanso, áreas biosaludables y de calistenia, nuevo mobiliario urbano y la renovación del riego y el alumbrado público. La actuación se extenderá desde la avenida Alejandro del Castillo hasta el Parque Tony Gallardo y la GC-500, conectando espacios estratégicos de Campo Internacional y del entorno turístico. El presupuesto de ejecución material asciende a 4.979.018 euros y el plazo previsto para las obras es de diez meses. La intervención se desarrollará fuera del Dominio Público Hidráulico. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, destacó que «este proyecto representa un paso decisivo para seguir modernizando y mejorando uno de los espacios más emblemáticos de Maspalomas y un entorno clave para residentes y visitantes».

Más detalles

La actuación prioriza la accesibilidad universal y la recuperación del espacio público para el peatón, con nuevos recorridos accesibles, zonas estanciales y espacios destinados a la actividad física al aire libre. El objetivo es mejorar uno de los recorridos peatonales más utilizados por residentes y visitantes en el entorno turístico de Maspalomas. Marichal añadió que «la autorización que llevamos a Junta de Gobierno permite desbloquear una intervención estratégica que llevaba años pendiente de actualización y ampliación. Seguimos poniendo en marcha proyectos que mejoran la calidad urbana y refuerzan la competitividad turística de nuestro municipio».

Infografía de los trabajos. / LP/DLP

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, señaló que «esta actuación permitirá recuperar un espacio público fundamental para el municipio, con criterios de accesibilidad universal, seguridad y sostenibilidad. Se trata de una intervención integral pensada para el uso diario de vecinos, deportistas y visitantes». Ramírez subrayó además que «el proyecto incorpora mejoras muy importantes en alumbrado, pavimentos y mobiliario urbano, además de nuevos espacios de estancia y actividad física que contribuirán a revitalizar toda la zona del barranco».

La concejala de Turismo, Yilenia Vega, celebró la mejora del entorno del Barranco de Maspalomas y afirmó que «es también una apuesta directa por la calidad turística del destino. Este corredor conecta espacios turísticos estratégicos y su renovación contribuirá a ofrecer una imagen más moderna, cuidada y sostenible de Maspalomas». La propuesta cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables y será elevada este jueves a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.