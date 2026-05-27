El Cabildo de Gran Canaria lanza un salvavidas a la pesca artesanal de la Isla tras meses casi sin faenar: nuevas ayudas para un sector golpeado por los temporales

El Cabildo de Gran Canaria reforzará su apoyo al sector de la pesca artesanal para hacer frente a «un año especialmente difícil», marcado por la drástica reducción de las jornadas de faena a causa de los temporales, especialmente en la costa noroeste de la isla. La institución insular estudia nuevas líneas de ayuda para aliviar la situación de las familias que dependen de esta actividad y garantizar la continuidad de un sector clave para el mantenimiento del sector primario.

El anuncio se produjo durante una visita a la sede de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, ubicada en la Cofradía de Agaete, donde se celebró una reunión con su junta directiva. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, explicó que la institución tendrá en cuenta la realidad que atraviesan los pescadores para articular medidas de apoyo. «Vamos a tener en cuenta esa realidad para generar líneas de ayuda que permitan afrontar esta situación que pone en aprietos a las familias que dependen de la pesca y que son las que mantienen al sector. Y también vamos a estudiar acciones de futuro para ayudar a hacer más fácil su tarea», señaló Morales.

Las viejas, jureles y los medregales suponen entre el 25% y el 35% de la captura total anual en Gran Canaria

El presidente insular estuvo acompañado por el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo. Morales subrayó que «el Cabildo de Gran Canaria es consciente de la importancia de la pesca para la economía de Gran Canaria y para mantener un sector primario que es imprescindible para la diversificación económica». La visita se enmarca en la colaboración que el Cabildo mantiene desde hace más de una década con el sector pesquero y en el reciente frente común contra el cerco industrial del atún y otras medidas que, según las cofradías, han complicado el día a día de la flota artesanal. «Si no hay pescado fresco, no abrimos la lonja», explicó Vielo Jiménez Cruz, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas y patrón mayor de la Cofradía de Agaete.

Antonio Morales y Miguel Hidalgo recorren el muelle de Agaete. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

10.360 toneladas de productos de pesca, capturados en Canarias

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas está formada por nueve cofradías y una cooperativa distribuidas entre Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En Gran Canaria están representadas las cofradías de Agaete, Castillo del Romeral, Mogán, Arguineguín y la Cooperativa de Melenara. Canarias capturó en 2024 unas 10.360 toneladas de productos de pesca artesanal, de las que 2.284 correspondieron a Gran Canaria. Los peces demersales, como viejas, jureles, medregales, meros, cabrillas o sargos, suponen entre el 25% y el 35% de la captura total anual. Los pelágicos, entre ellos sardinas, caballas, atún listado, atún rojo o rabil, representan entre el 40% y el 65%, dependiendo de las islas.

El Cabildo destina actualmente más de 830.000 euros anuales al fomento de la pesca artesanal en la Isla

El Cabildo destina actualmente más de 830.000 euros anuales al fomento de la pesca artesanal en Gran Canaria dentro del Plan Estratégico del Sector Primario. Estas actuaciones buscan mejorar la competitividad, fomentar el relevo generacional, impulsar la integración de la mujer, promover la sostenibilidad ambiental y poner en valor el sector y sus productos. Además, desde 2023 se ejecuta un plan específico de inversiones en cofradías y cooperativas por importe superior a 600.000 euros, con una aportación de 100.000 euros al año, destinado principalmente a mejorar la comercialización de los productos pesqueros y a implantar energías renovables en las entidades del sector.

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas fue constituida en la década de los setenta con el objetivo de dar voz y representación al sector pesquero de la provincia. En la actualidad forma parte de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y del Consejo Consultivo para las Regiones Ultraperiféricas, desde donde defiende los intereses de la pesca artesanal y la sostenibilidad de los recursos marinos.