Canarias divulga en FIMAR 2026 la acción climática y la eólica marina con realidad virtual

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano H. Zapata, participó en la Feria Internacional del Mar (FIMAR 2026), celebrada del 22 al 24 de mayo en el Muelle Sanapú de Las Palmas de Gran Canaria. La presencia institucional se articuló a través de un stand informativo impulsado por la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, con el objetivo de acercar al público la acción climática vinculada al litoral canario y macaronésico.

La feria, que alcanzó su 15.ª edición, reunió a administraciones, sector marino-marítimo, comunidad científica y ciudadanía, según expuso la propia Consejería, que situó FIMAR como un espacio de encuentro para tratar retos y oportunidades del ámbito costero.

Evaluación de los impactos del cambio climático en zonas costeras y litorales

El espacio divulgó proyectos como IMPLACOST, centrado en la evaluación de los impactos del cambio climático en zonas costeras y litorales, y LIFE Garachico, orientado al desarrollo de metodologías para mejorar la protección y la resiliencia de áreas urbanas costeras frente al riesgo de inundaciones. El stand también incorporó RedPROMAR, la red del Gobierno de Canarias para el seguimiento y vigilancia de la vida marina de la Macaronesia, planteada además como un ámbito de colaboración entre administración, comunidad científica, sectores vinculados al mar y ciudadanía.

La Consejería atribuyó a esta presencia un enfoque divulgativo y participativo. El programa incluyó actividades con menores para fomentar la conciencia sobre la resiliencia marina, acciones de ciencia ciudadana, encuestas de valoración vinculadas a IMPLACOST y contenidos sobre la vigilancia de la vida marina en el territorio macaronésico.

Actividades participativas y realidad virtual para explicar la eólica marina

El stand sumó una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual para mostrar al público el potencial de la eólica marina en Canarias. La Consejería vinculó esta actividad con la divulgación de los retos asociados a la adaptación costera, la conservación del medio marino y la transición energética en el litoral.

La viceconsejera Julieta Schallenberg destacó que durante el fin de semana las carpas de la Consejería registraron una “multitudinaria cantidad de asistentes” que participó en las actividades. Schallenberg señaló además que las gafas de realidad virtual acercaron la apuesta del Gobierno por el proyecto de eólica marina frente a la costa de Gran Canaria, con una consulta a la ciudadanía sobre su percepción a través de una breve encuesta.

La feria como escaparate

En su valoración, Schallenberg subrayó “el escaparate que supone esta feria para mostrar de manera directa todo el trabajo que realiza la Consejería en el ámbito marino y que muchas veces pasa desapercibido”. También afirmó: “Desde el Gobierno de Canarias tenemos claros los retos del archipiélago y trabajamos en pro de su protección y conservación frente a los retos actuales”.

Con esta participación, la Consejería vinculó su presencia en FIMAR con la intención de divulgar casos de éxito, fomentar la implicación ciudadana y poner en valor que la adaptación del litoral, la protección del medio marino y el desarrollo de energías renovables marinas forman parte de una misma estrategia de futuro para Canarias.