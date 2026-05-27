El canario Tahiche Puig arrasa con este innovador cóctel elaborado con café de Agaete

Tahiche Puig Deniz estudió las técnicas de la coctelería en Londres y ha recibido varios premios internacionales por su larga trayectoria en este sector. Sin embargo, actualmente tiene la mirada puesta en Canarias, más concretamente en el café de Agaete, con el que ha creado un cóctel de vanguardia.

Desde pequeño, su madre, originaria de La Aldea, siempre le habló del café que se planta en la Villa costera. Lo probó por primera vez un día que la visitó y, desde entonces, fue consciente del "potencial" de este producto que cultivan y tuestan los culetos, gentilicio por el que se conoce a los agaetenses. "No se le estaba sacando rendimiento en coctelería, por lo que decidí empezar a trabajar con él y a darlo a conocer", explicó.

El grano que se produce en este municipio pertenece a la especie arábica y se le aplica un "tostado medio alto" que le da unas tonalidades de "cacao, avellana y chocolate", matices que Tahiche Puig aprovecha para elaborar una coctelería con "profundidad". El también director de la escuela Radical Bartending School explica que este café es "fresco", algo que le da una diferencia "bastante acentuada" al resultado final. Además, resalra que se trata de una materia prima de "alta calidad que no ha viajado miles de kilómetros ni ha generado una gran huella de carbono en su trayecto".

“Trabajar con un producto local conlleva una responsabilidad” Tahiche Puig — Coctelero

En palabras de Tahiche Puig, trabajar con un producto local como este conlleva una responsabilidad, ya que su intención es darle "un valor añadido" al producto local. Este propósito define la estructura del cóctel, en el que los licores y los espirituosos se combinan para exaltar el sabor del café, el verdadero protagonista. "Si bien anteriormente la trayectoria era usar el café torrefacto, que era un café mezclado y tostado con azúcar, ahora la tendencia es utilizar un café más natural", explicó el coctelero. En definitiva, su intención es potenciar el "sabor a tierra" y no tanto el amargo.

Errores y aciertos

Antes de conseguir la fórmula final, hizo falta elaborar 15 pruebas. Hace dos años, Tahiche Puig aprovechó un evento que se organizó en Agaete para sacar a la luz dos pruebas iniciales. La primera de ellas consistía en un cóctel de café mezclado con ron infusionado, vainilla y canela, mientras que la segunda combinaba el café del Valle con fruta de la pasión y sirope de vainilla, en ambos casos buscaba el equilibrio para no "enmascarar" el café.

Proceso de elaboración del cóctel elaborado con café de Agaete. / LP/DLP

Café con identidad

Los clientes se sorprenden al enterarse de que el cóctel está elaborado con café de Agaete. "Ya no buscan un consumo impersonal, por ello queremos que el cóctel cree una experiencia en el paladar del cliente con la que se sienta orgulloso de los productos que nacen en Gran Canaria", expresó. De esta forma, los consumidores aprenden que no es necesario irse lejos para consumir café de "alta calidad". El Valle de Agaete, "con toda la tradición que tiene detrás y su clima único, crea un café muy especial que, aunque no sea una producción global, encaja perfectamente con el perfil de consumidor actual que busca algo exclusivo, auténtico y diferente".

El maestro coctelero cree que esta bebida ayuda a que el café de Agaete se convierta en un referente mundial, algo que beneficia a las familias del municipio. "Durante las últimas ferias, hemos estado en contacto con los propios agricultores y se dan cuenta de que existe un mercado que antes no conocían. Esa cercanía alejada de multinacionales hace que se vea el cariño con el que se fabrica el producto", recalcó.

Este cóctel no está al alcance de todos, al menos de momento. Solo se puede encontrar en los eventos en los que participa Tahiche Puig. Sin embargo, su intención es darlo a conocer en ferias tanto locales como internacionales, pues sostiene que primero tiene que ser conocido por un público profesional para que luego llegue al público general. "Tenemos que compartirlo con profesionales de todo el mundo y llevar la bandera del café de Agaete a todas las ferias que se organizan en Europa y así posicionarlo", declaró.

"Los canarios siempre miramos al exterior. Sin embargo, sí que tenemos unas raíces muy profundas con esta tierra y con nuestros familiares y ancestros". De ahí que sus alumnos también estén recuperando ingredientes autóctonos como los tomates de la Aldea o los mangos de Mogán para sus creaciones . "Se está convirtiendo en una tendencia usar estos ingredientes que provienen de una finca concreta y eso genera un vínculo entre el agricultor, los bartenders y el cliente final, que es quien disfruta la experiencia", resaltó.

Descubrir el café sin prejuicios

También explica que cuando se piensa en café, automáticamente se relaciona con un espresso o con cafeteras moka tradicionales. Sin embargo, señala que hoy en día existen tendencias y métodos de extracción como la Chemex, la V60, el sifón japonés o la AeroPress, que permiten descubrir otras notas de cata y otras expresiones del café, más allá de la cremosidad clásica del espresso. Por ello, Tahiche Puig Deniz invita a todos a realizar una "exploración abierta sin ningún tipo de prejuicio".