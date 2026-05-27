CC propone llevar las razas autóctonas canarias a los colegios para reforzar la identidad del alumnado

Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria quiere que las nuevas generaciones conozcan, valoren y presuman de las razas autóctonas canarias. Para ello, el grupo nacionalista reclama al gobierno insular la puesta en marcha de un proyecto de visibilización, sensibilización y promoción de este patrimonio ganadero en los centros educativos de la isla.

La iniciativa, que se desarrollaría en colaboración con el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, tiene como objetivo acercar al alumnado el valor histórico, cultural, económico y medioambiental de las razas propias del archipiélago, reforzando al mismo tiempo la identidad canaria en este ámbito.

Así lo explicó la consejera portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, durante una visita realizada este miércoles a una explotación ganadera situada en el barrio teldense de Lomo Magullo.

Cabrera señaló que el proyecto busca poner en valor la sostenibilidad, la conservación y la protección del patrimonio ganadero canario para mantener vivas las raíces y la identidad de las islas. Según indicó, la propuesta parte del Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas y cuenta con el respaldo del grupo nacionalista, que la llevará al próximo pleno del mes de mayo.

“Se trata de una iniciativa que nada más conocerla no dudamos ni un minuto en apoyar. Creemos que el gobierno de la Isla debe implicarse y colaborar para que se desarrolle en Gran Canaria y que esta isla sea la primera en impulsarla”, defendió Cabrera.

Un patrimonio vivo ligado a la historia de Canarias

La consejera portavoz insistió en que esta propuesta representa una oportunidad para acercar a los más jóvenes al conocimiento de su tierra. En este sentido, recordó que las razas autóctonas canarias constituyen un recurso de gran valor y que muchas de ellas han sido fundamentales para el desarrollo económico y social de las islas.

Entre las razas sobre las que profundizaría el proyecto figuran el perro de presa canario, el podenco canario, la cabra majorera, la cabra palmera, la oveja canaria, la oveja palmera, el cochino negro canario, la abeja negra canaria, el camello canario, el burro majorero y la vaca canaria.

Coalición Canaria defiende que la conservación de estas razas contribuye a mantener la biodiversidad, preservar conocimientos tradicionales, proteger ecosistemas y paisajes rurales, impulsar economías locales y favorecer modelos de producción sostenibles.

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“No cabe duda de que en todos estos aspectos radica la importancia de esta iniciativa”, sostuvo Vidina Cabrera, quien subrayó que proteger las razas autóctonas es también una forma de conservar la identidad cultural canaria.