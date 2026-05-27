De cinco a más de cien ejemplares: Amagro impulsa la supervivencia de la salviablanca endémica

El Monumento Natural de Amagro, en Gáldar, suma avances en la recuperación de la salviablanca de Amagro (Sideritis amagroi). El espacio protegido reúne “más de un centenar de ejemplares” tras un proceso de reproducción por semillas y reintroducción en distintas zonas del macizo.

El Cabildo de Gran Canaria atribuye el incremento a los trabajos en sus viveros forestales, donde se impulsa la obtención de plantas a partir de semillas. La población de esta especie endémica llegó a situarse en peligro crítico de extinción cuando el recuento inicial registró apenas cinco ejemplares.

De cinco ejemplares a más de un centenar

Los nuevos ejemplares se destinan a varias áreas del Monumento Natural de Amagro con un objetivo: asegurar la conservación de la especie y favorecer la regeneración del entorno. El enclave alberga, además, otras dos especies exclusivas citadas en la información, junto a la salviablanca: la leguminosa y la siempreviva de Amagro.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gáldar, Ulises Miranda Guerra, visitan este martes el espacio protegido. La nota recuerda que la gestión de estos espacios corresponde a los cabildos insulares en virtud de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Seguimiento del plan de restauración paisajística

En el recorrido participan técnicos del Cabildo y del Ayuntamiento, además de Domingo Oliva, representante del colectivo Atis Amagro. La visita permite comprobar sobre el terreno los resultados de la repoblación, una actuación que el Cabildo encuadra en el plan de protección y restauración paisajística aprobado por el Gobierno de Canarias.

El Ayuntamiento, por su parte, señala que aún queda trabajo en renaturalización pese a las intervenciones de los últimos años, entre ellas el sellado y la restauración del antiguo vertedero. En la reunión también se abordan nuevas propuestas para reforzar la conservación y recuperar el valor ecológico y paisajístico de este espacio.

Amagro es un entorno natural de enorme valor ambiental y paisajístico, donde sobrevive una especie única como la salviablanca Raúl García Brink — Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria

Entre las iniciativas planteadas figuran actuaciones para la recuperación de suelos degradados, la restauración de áreas afectadas por la erosión y nuevas acciones de repoblación. El objetivo común apunta a consolidar la conservación de Amagro y frenar los procesos de degradación.

Durante la visita, Raúl García Brink afirma: “Amagro es un entorno natural de enorme valor ambiental y paisajístico, donde sobrevive una especie única como la salviablanca. Desde el Cabildo seguimos trabajando para garantizar su conservación y restaurar este espacio protegido”. El consejero añade que la institución insular prevé invertir este año “cerca de 120.000 euros” en repoblación, restauración ambiental y mejora de la señalética.

“Estos problemas tienen dos orígenes: la creación de las pistas en los años 60 y las cárcavas que se producen por el sistema empleado para las primeras repoblaciones del icona"

Por su parte, Ulises Miranda Guerra agradece la visita y resume el sentido del encuentro “con dos objetivos”. “Por un lado, comprobar el trabajo que se está realizando de recuperación de la salviablanca de Amagro (…) y por otro lado, junto al colectivo Atis Amagro, proponer distintas iniciativas como la recuperación de suelo y de paisajes degradados, su restauración paisajística y la elaboración de un gran plan de protección”, indica.

El representante de Atis Amagro, Domingo Oliva, subraya los problemas de erosión en la Montaña de Amagro y sitúa dos orígenes. “Estos problemas tienen dos orígenes: la creación de las pistas en los años 60 y las cárcavas que se producen por el sistema empleado para las primeras repoblaciones del icona, que en algunos puntos superan los dos metros”, explica. “Solo se podrá solucionar adecuadamente con una actuación decidida”, concluye.