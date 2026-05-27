Costas autoriza al Ayuntamiento la prórroga de la gestión de Playa de Mogán por 12 años

La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario ha otorgado al Ayuntamiento moganero la prórroga de la concesión de la gestión de Playa de Mogán, un espacio donde el Consistorio lleva desde hace años los servicios de temporada, es decir, las hamacas y las sombrillas. El organismo, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional ha concedido al Ayuntamiento el permiso durante doce años sobre una superficie de 26.000 metros cuadrados de terrenos en dominio público marítimo-terrestre.

La concesión llega nueve años después de que en mayo de 2017 el Consistorio solicitase esa prórroga por un periodo de 75 años. No obstante, Costas Canarias ha dado permiso para explotar los servicios de la playa y llevar su gestión por un plazo de 12 años que empiezan a contar desde la solicitud de la administración municipal realizada el 5 de mayo de 2017, por lo que tendrá vigencia hasta el año 2029. Esa petición conlleva una posibilidad de prórroga de otros 12 años, por lo que el Ayuntamiento de Mogán podría gestionar la playa hasta 2041.

Inicialmente la concesión del espacio fue otorgada por Orden Ministerial el 13 de marzo de 1981, antes de que entrara en vigor la Ley de Costas del año 1988, que limitaba el plazo máximo a 30 años. El Ayuntamiento solicitó la ampliación de la prórroga por 75 años, pero actualmente el límite se establece en tres décadas. A día de hoy, debido a que el enclave está situado en la ribera del mar, se ha concedido una prórroga que será ampliable hasta un máximo de 24 años.

Esta concesión evita que cualquier operador privado o inversor externo al Consistorio trate de hacerse con la gestión de Playa de Mogán. El Ayuntamineto a día de hoy es el encargado de los servicios de temporalidad tanto de los sectores lúdicos como de los deportivos, que inlcluyen el alquiler de los patinetes, las motos de agua y las actividades acuáticas como el parasailing. No obstante, la administración municipal externaliza los servicios del sector náutico porque no disponen de los medios necesarios para su gestión y cobran un canon a las empresas privadas que los explotan.

(Habrá ampliación)