La exclusiva más dulce del Día de Canarias llega desde un obrador de Jinámar: podrá probarse a partir de este viernes 29 de mayo

El Día de Canarias también puede celebrarse a cucharadas. Entre el aroma del gofio tostado, el dulzor del plátano y el sabor reconocible de las meriendas de siempre, un obrador de Jinámar ha decidido convertir algunos de los ingredientes más emblemáticos del Archipiélago en una nueva tarta de queso que ya empieza a despertar expectación.

La Colmena Obrador, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, ha anunciado una edición especial para el próximo 29 de mayo inspirada en la tradición repostera canaria. Bajo el lema “sabor canario, tradición que enamora”, el local apuesta por una receta elaborada con plátano, gofio, galleta y limón para celebrar el 30 de mayo desde el horno y la memoria.

Una tarta inspirada en los sabores de toda una generación

La propuesta busca reinterpretar sabores muy vinculados a la identidad gastronómica de Canarias en formato de tarta de queso cremosa.

En el cartel promocional aparecen ingredientes reconocibles para cualquier canario: gofio, plátanos, galletas y limón, una combinación que remite directamente a las meriendas tradicionales y a muchos postres caseros de las Islas.

La creación estará disponible el viernes 29 de mayo en el obrador, situado en Jinámar, y forma parte de las ediciones especiales que el negocio suele lanzar en fechas señaladas.

Plátano, gofio y limón: la tarta canaria que acaba de lanzar un obrador de Gran Canaria / LP/DLP

El obrador que convirtió Jinámar en un escaparate repostero

Detrás de La Colmena Obrador se encuentra Imanol Vieira, que hace apenas unos años coordinaba comedores en Canarias 50 antes de dejar atrás aquella etapa para construir un proyecto propio junto a Giovani Trujillo, Vanessa Hary y María José Rodríguez.

El negocio nació oficialmente a finales de 2024 con una idea clara: crear en Jinámar una propuesta pastelera distinta, moderna y profundamente conectada con el barrio. “Todo lo que descubrí fuera y no encontraba aquí, quise crearlo yo”, explicaba Imanol en un reportaje anterior concedido a este periódico.

Aquella filosofía terminó convirtiendo el local en uno de los fenómenos virales de la repostería en Gran Canaria.

Palmeritas, gofres, rolls, croissants y creaciones de Marvai / José Carlos Guerra

Del flac croissant a las recetas con sabor isleño

La fama del obrador comenzó a crecer gracias a productos como sus berlinas rellenas, gofres, palmeras con toppings y especialmente sus conocidos “flac croissant”, una creación híbrida entre croissant, bizcocho y galleta que empezó a circular rápidamente en redes sociales.

Después llegaron referencias inspiradas en chocolatinas, sabores de infancia y productos muy ligados a Canarias, como los Cubanitos, los suspiros de Moya o las chocolatinas Tirma.

La nueva tarta de queso del Día de Canarias continúa precisamente esa línea: reinterpretar ingredientes tradicionales desde una estética moderna y visualmente potente.

Los virales flac cruasán de Marvai / José Carlos Guerra

“Tradición que enamora”

El propio lema elegido para promocionar la tarta resume la intención del obrador: reivindicar sabores canarios desde una propuesta cercana y emocional.

La combinación conecta además con una tendencia cada vez más presente en la gastronomía local, donde muchos negocios buscan recuperar recetas e ingredientes de siempre desde formatos más actuales.

Mientras tanto, La Colmena continúa funcionando como un pequeño laboratorio repostero en Jinámar, con producción artesanal diaria y vitrinas que cambian constantemente al ritmo de nuevas ideas. El local mantiene horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 09:00 a 14:00 horas. Se encuentra ubicado en la Carretera General de Jinamar n°25, en Telde. Puedes encontrar más información en sus redes sociales.