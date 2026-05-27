Las Canteras acoge el Gran Canaria Surf Fest con el Campeonato de España de Parasurfing y Longboard Challenge

La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge del 12 al 14 de junio una nueva edición del Gran Canaria Surf Fest. El programa integra el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA, el Campeonato de España de Parasurfing y el Gran Canaria Longboard Challenge, prueba del Circuito Nacional de Longboard.

Foto del Gran Canaria Surf Fest el año pasado. / LP/DLP

Las dos competiciones figuran en los calendarios oficiales de la Federación Española de Surfing y de la Federación Canaria de Surfing, según la información del evento. La organización sitúa las pruebas en el entorno de La Cícer, dentro del arenal capitalino.

"El campeonato más importante de España y un referente a nivel europeo"

El Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026 alcanza su quinta edición en la isla. La organización lo define como “el más importante de toda España” y “un referente a nivel europeo”, y anuncia la presencia de los mejores parasurfers del país para disputar los títulos nacionales de surf adaptado de 2026.

Entre los nombres confirmados figura Aitor Francesena, al que la organización presenta como “primer campeón mundial de surf adaptado para personas con discapacidad visual” y “primer campeón del US Open de surf adaptado” en esa categoría. También lo identifican como “seis veces ganador del título”, además de fundador de “la primera escuela” de surf a nivel nacional y “primer entrenador de surf de España”.

Un potente cartel

La lista de participantes incluye a la malagueña Sarah Almagro, dos veces campeona del mundo y de Europa y cinco veces campeona de España. El evento suma también al vasco Ibon Oregi, al que sitúa como subcampeón del mundo y de Europa de Parasurfing con “sólo seis años compitiendo”, comentan.

En paralelo, el Gran Canaria Longboard Challenge 2026 se incorpora como uno de los principales atractivos del festival. La organización lo presenta como la primera prueba oficial de Longboard en la ola de La Cícer, además de primera parada del calendario nacional, que luego pasa por Asturias y Galicia, y añade que la prueba puntúa para el ranking 2026 de la Federación Canaria de Surfing.

El estreno en Gran Canaria del longboard

El debut del longboard en Las Palmas de Gran Canaria reúne a figuras como el vasco Jon Garmendia, actual campeón de España de Longboard y ganador del título hasta en cuatro ocasiones. El listado incorpora también al canario Joel Rodríguez, actual subcampeón de España y uno de los referentes locales de esta modalidad.

El evento arranca el jueves 11 de junio con la llegada de los deportistas para el registro presencial y se extiende hasta el domingo 14 de junio. La organización anuncia un programa paralelo centrado en surf adaptado, inclusión, medio ambiente y participación ciudadana, además de “más de 2.000 metros cuadrados de infraestructura” con espacios para competidores y aficionados, mercadillo y terraza bar, concluye la organización.