Gran Canaria adelanta la campaña de alto riesgo de incendios y refuerza las medidas de prevención

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, dirigida por Raúl García Brink, ha actualizado las medidas preventivas frente a los incendios forestales para la campaña de 2026. La Institución insular incorpora las novedades del nuevo Decreto 180/2025 del Gobierno de Canarias y refuerza las obligaciones de autoprotección en viviendas ubicadas en zonas forestales o próximas al monte.

Una de las principales novedades de este año es la ampliación del periodo de peligro alto de incendios forestales, que en 2026 comenzará el 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de septiembre en toda Canarias. En ejercicios anteriores, este periodo se iniciaba el 1 de julio.

Durante estos meses se intensificarán las restricciones y medidas de prevención con el objetivo de reducir el riesgo de incendios, proteger a la población, preservar el medio natural y garantizar la seguridad de las infraestructuras.

Entre las medidas previstas se establece la prohibición general de quemas agrícolas y forestales durante la época de peligro alto, salvo durante el mes de junio, cuando continuarán vigentes las autorizaciones de quema, siempre que el Cabildo no decida suspenderlas expresamente en función de las condiciones meteorológicas.

También queda prohibido el uso de fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos en terrenos forestales o zonas próximas al monte cuando exista riesgo de incendio. En zonas de bajo riesgo, el Cabildo podrá autorizar su uso.

Asimismo, en las áreas recreativas, zonas de acampada y albergues gestionados por el Cabildo, no estará permitido el uso de fuego mediante barbacoas portátiles. Solo podrán utilizarse barbacoas de obra habilitadas y cocinas con bombonas de gas de menos de 13 kilos, siempre dentro de los espacios acondicionados para ello.

Estas medidas podrían modificarse si la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declara la situación de alerta por riesgo de incendio forestal, en el marco del INFOCA, o si lo hace el Cabildo de Gran Canaria en virtud del INFOGRAN.

Limpieza obligatoria en el entorno de viviendas y terrenos

La Consejería recuerda que las viviendas, edificaciones e instalaciones situadas en montes o zonas forestales deben contar obligatoriamente con una franja de seguridad mínima de 15 metros a su alrededor. Esta zona debe permanecer libre de vegetación seca, matorral espontáneo y residuos combustibles.

El objetivo de esta medida es reducir la propagación del fuego y mejorar la seguridad tanto de las personas como de los equipos de emergencia. El Cabildo insiste en que el mantenimiento de estas franjas de protección es una obligación legal de las personas propietarias del suelo y que no requiere autorización administrativa previa.

Del mismo modo, los propietarios de terrenos agrícolas de labradío ubicados a menos de 500 metros de superficies forestales arboladas deben garantizar su limpieza y mantenimiento como medida de prevención frente a los incendios forestales.

Simulacro de incendio forestal en Moya / José Carlos Guerra / LPR

Posibles sanciones por incumplimiento

El Gobierno insular advierte de que la acumulación de restos vegetales, residuos o vegetación seca en parcelas y entornos de viviendas puede constituir una infracción administrativa en materia de montes y prevención de incendios forestales. Estos incumplimientos pueden derivar en expedientes sancionadores y multas económicas.

Además, los ayuntamientos podrán actuar de forma subsidiaria en caso de incumplimiento y repercutir posteriormente los costes de limpieza a las personas propietarias responsables.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

El Cabildo de Gran Canaria vuelve a apelar a la responsabilidad y colaboración de la ciudadanía para extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.

La Institución recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales, proteger el patrimonio natural y garantizar la seguridad de la isla.

Para más información sobre medidas preventivas, alertas de incendios y protocolos de actuación, se puede consultar la web oficial www.grancanariamosaico.com