Gran Canaria se blinda contra el fuego: el Cabildo adelanta a junio las restricciones por incendios forestales y nuevas obligaciones para viviendas

El Cabildo de Gran Canaria ha actualizado las medidas preventivas frente a incendios forestales para la campaña de 2026, que adelanta al 1 de junio el inicio de la época de peligro alto e incorpora nuevas restricciones sobre quemas agrícolas y forestales, uso de pirotecnia y barbacoas portátiles en zonas recreativas. La normativa, adaptada al nuevo Decreto 180/2025 del Gobierno de Canarias, también refuerza las obligaciones de autoprotección en viviendas situadas en zonas forestales o próximas al monte, que deberán mantener una franja de seguridad de al menos 15 metros libre de vegetación seca, matorral y residuos combustibles.

Durante ese periodo se intensificarán las restricciones para reducir el riesgo de incendios y proteger a la población, el medio natural y las infraestructuras. Entre las principales medidas figura la prohibición general de quemas agrícolas y forestales durante la época de peligro alto, aunque en junio seguirán vigentes las autorizaciones ya concedidas, salvo que el Cabildo decida suspenderlas de forma expresa en función de las condiciones meteorológicas.

También quedará prohibido el uso de fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos en terrenos forestales o zonas próximas cuando exista riesgo de incendio. Solo podrán autorizarse en zonas de bajo riesgo, previa valoración de la institución insular. En las áreas recreativas, zonas de acampada y albergues gestionados por el Cabildo tampoco se permitirá el uso de barbacoas portátiles. Únicamente podrán utilizarse las barbacoas de obra habilitadas y las cocinas con bombonas de gas de menos de 13 kilos, siempre dentro de los espacios acondicionados.

La normativa refuerza además la obligación de mantener franjas de seguridad de al menos 15 metros alrededor de viviendas, edificaciones e instalaciones ubicadas en montes o zonas forestales. Estas franjas deberán permanecer libres de vegetación seca, matorral espontáneo y residuos combustibles para reducir la propagación del fuego y facilitar la labor de los equipos de emergencia.

Más medidas y llamamiento ciudadano

La actualización de estas medidas preventivas ha sido impulsada por la consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. La institución recuerda que las restricciones pueden modificarse si la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declara la situación de 'alerta por riesgo de incendio forestal', en aplicación del Infoca, o si lo hace el propio Cabildo en virtud del Infogran.

Además de las viviendas situadas en zonas forestales o próximas al monte, los propietarios de terrenos agrícolas de labradío ubicados a menos de 500 metros de superficies forestales arboladas deberán garantizar su limpieza y mantenimiento como medida de prevención.

El Gobierno insular insiste en que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población. Por ello, vuelve a pedir la colaboración ciudadana durante los meses de mayor riesgo y reclama que se extremen las precauciones y se sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.