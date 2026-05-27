El Hospital Universitario Doctor Negrín en Las Palmas de Gran Canaria impulsa la lucha contra la adicción al tabaco

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, celebró este miércoles 27 de mayo una jornada formativa centrada en la prevención del tabaquismo. La actividad se enmarca en el Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este domingo 31 de mayo, y en el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2026: “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”.

El acto inaugural contó con el director gerente del centro, Miguel Ángel Ponce, y el director de Enfermería, Enrique Hernández. La programación incluyó una charla dirigida a estudiantes y una mesa informativa abierta a usuarios en el área de Consultas Externas.

Charla a más de 40 escolares sobre tabaco y vapers

Más de 40 escolares del colegio Nuestra Señora de las Nieves asistieron a una sesión impartida por la neumóloga Helena Galván Fernández y el enfermero Jaime Mármol Martínez. En la exposición se abordaron los daños del tabaquismo sobre la salud y el “efecto nocivo de los vapers”, según la información del hospital.

El objetivo, según el centro, pasa por reforzar mensajes preventivos en edades tempranas, en un contexto en el que los nuevos hábitos de consumo también forman parte de la conversación sanitaria.

Espirometrías y cooximetrías a los participantes

En paralelo, el hospital instaló una mesa informativa en la zona de Consultas Externas. Allí, profesionales realizaron espirometrías y cooximetrías a los usuarios que participaron en la actividad.

Nauzet Hernández, SAF del área de Enfermería, explicó el contenido de las pruebas y destacó que la cooximetría es “sencilla y de fácil manejo” y permite medir la cantidad de monóxido de carbono (CO) en el aire espirado. Esa cifra, indicó, se relaciona con el hábito tabáquico, ya que “existe una relación directa entre el número de cigarrillos consumidos y los niveles de CO” detectados. Hernández también trasladó a los escolares el daño asociado a consumos como los vapers.

Fumar antes de los 20 años

La jornada, organizada de forma conjunta por la Dirección Gerencia y la Dirección de Enfermería, tuvo como eje la concienciación sobre los perjuicios del tabaco. El hospital señaló que, “en el 80% de los casos”, la población se inicia antes de los 20 años.

Entre las patologías asociadas al tabaquismo, el centro citó el cáncer de pulmón y el infarto de miocardio, dentro del mensaje preventivo difundido en esta actividad vinculada al Día Mundial sin Tabaco.