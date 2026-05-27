Infecar organiza en Agüimes una nueva feria para bodas y celebraciones

Infecar incorporará este otoño una nueva cita a su calendario ferial con el lanzamiento de Gran Día, Feria de Celebraciones, un evento dedicado al sector de las bodas, comuniones, bautizos y ceremonias sociales que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en el Recinto Ferial de Agüimes.

La nueva feria reunirá en un mismo espacio a empresas vinculadas a la organización de eventos, desde firmas de moda nupcial y fotografía hasta servicios de catering, decoración, iluminación, entretenimiento o espacios para celebraciones. El objetivo es convertir el encuentro en un escaparate insular especializado donde visitantes y proveedores puedan contactar de forma directa.

La iniciativa está promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, con la colaboración de Cajasiete y el Ayuntamiento de Agüimes. Las empresas interesadas en participar como expositoras ya pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial del evento.

Un nuevo espacio

Con esta nueva propuesta, Infecar busca abrir un espacio específico para un sector vinculado tanto a la actividad económica como al consumo familiar y social en la Isla. La feria pretende concentrar durante dos jornadas a profesionales y empresas relacionadas con todo el proceso de organización de celebraciones.

La cita permitirá a los asistentes comparar servicios, recibir asesoramiento personalizado y conocer tendencias relacionadas con las ceremonias y eventos. Entre los perfiles previstos figuran empresas de vestidos de novia e invitadas, fotografía, música, decoración, regalos, sonido, iluminación y restauración.

Desde la organización destacan que el encuentro también servirá para que los negocios del sector amplíen su red de contactos y mejoren su posicionamiento comercial. Además de la relación directa con potenciales clientes, las empresas podrán establecer vínculos con otros proveedores y profesionales vinculados al ámbito de los eventos.

La feria está concebida como un espacio dirigido tanto a parejas y familias que preparan celebraciones como a personas interesadas en conocer nuevas propuestas y servicios relacionados con el sector.

Moda, gastronomía y tendencias

Uno de los principales focos de Gran Día será la presencia de firmas relacionadas con la moda nupcial y las tendencias para celebraciones. La organización prevé reunir propuestas vinculadas tanto a bodas tradicionales como a nuevos formatos de eventos sociales y familiares.

Junto a ello, la feria contará con representación de empresas especializadas en catering, decoración floral, ambientación de espacios y experiencias de entretenimiento para celebraciones. También tendrán presencia servicios tecnológicos y audiovisuales relacionados con la producción de eventos.

La intención de Infecar es consolidar progresivamente esta cita dentro del calendario ferial de Gran Canaria, aprovechando además el crecimiento del sector de las celebraciones y el peso económico que tienen las bodas y eventos privados en actividades como la hostelería, la restauración o el comercio especializado.

La feria se celebrará en el Recinto Ferial de Agüimes, que continúa ampliando su actividad como espacio para eventos profesionales y encuentros abiertos al público en el sureste de Gran Canaria.

Entrada gratuita

La primera edición de Gran Día podrá visitarse de forma gratuita previa inscripción a través de la web oficial del evento. El horario previsto será de 10.00 a 20.00 horas el sábado 19 de septiembre y de 10.00 a 18.00 horas el domingo 20.

Las empresas interesadas en participar como expositoras ya pueden tramitar su solicitud en la página habilitada por la organización, donde también se publicará la programación y las actividades previstas durante ambas jornadas.

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Con esta nueva apuesta, Infecar amplía su catálogo de ferias temáticas vinculadas a distintos sectores económicos y de consumo de la Isla, incorporando ahora una cita específica centrada en las celebraciones y eventos sociales.