Miguel Ríos y los 50 años de la romería ponen la fiesta a San Juan de Arucas

El legendario cantante Miguel Ríos será el artista estelar de estas Fiestas de San Juan de Arucas, que se estrena este fin de semana con Los Gofiones y otros actos vinculados al Día de Canarias. El programa recoge unos 70 espectáculos lúdicos y religiosos, en el que destaca la celebración de los 50 años de la romería, la actuación del humorista Kike Pérez, el Arucas Mola Fest, la actuación de la Década Prodigiosa, la subida automovilística de Bañaderos y las alfombras del Corpus Christi.

Arucas empieza a colocar las banderolas. Las sanjuaneras están a punto de llenar de música, bailes, diversión, espectáculos y voladores sus calles desde este mismo fin de semana, con el espectáculo a mediodía de Los Gofiones en la plaza de San Juan. Precisamente, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, abrió la puerta durante la presentación de los actos que es posible que durante su actuación puede producirse alguna sorpresa, sin dar más detalles.

Coches clásicos

Estos actos por el Día de Canarias continuarán el domingo con una exposición de coches clásicos "modificados y exclusivos" en la zona de Barreto (de 10 a 16 horas), que se complementa con un taller para el aprendizaje de bailes canarios. A su vez, el jueves de la semana que viene tendrá continuidad con la romería escolar.

Tras los actos por el día grande de los canarios, las Fiestas Patronales de San Juan Bautista arrancan el viernes de la semana que viene con el pregón a cargo del folclorista aruquense Víctor Batista, que tendrá lugar en la Plaza de San Juan a las 20 horas.

El programa recoge unos 70 espectáculos para los distintos públicos, tal y como destacó en la presentación la concejala de Festejos, María José Valencia.

El plato fuerte musical lo pone el cantante Miguel Ríos, con su espectáculo 'El último vals', en los momentos previos a los fuegos de la noche de San Juan. En su nuevo trabajo ha estado acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas, que ofrecen un formato electroacústico, donde se funden el rock y el country. Como telonero estará Los Salvapantallas.

Arucas conmemora también este año el 50 aniversario de la romería, si bien se suspendió en cuatro ocasiones. En 1988 y 1990, y más reciente entre 2020 y 2021 por la pandemia. Será el sábado 13 de julio, desde el cruce de las Calles hasta la Cerera. A su finalización comienza el baile de taifa y una verbena.

Programa de las Fiestas de San Juan de Arucas. / LP / DLP

El pregón será el viernes de la semana que viene, a cargo del músico Víctor Batista, que dará paso al concierto Arucas en el corazón. Mientras, la entrega de honores y distinciones será el miércoles 24 en el Nuevo Teatro Viejo.

Pasacalle del ejército del siglo XVI

El Ayuntamiento también ha organizado el 6 de junio el baile del maúro, un día después la actuación de Los Granjeros de Montaña Cardones, y el viernes 12 el Festival Folklórico San Juan Bautista.

El sábado 13 tendrá lugar una exhibición de esgrima clásica y pasacalle del ejército castellano del siglo XVI. Ese mismo día será la clásica subida automovilística Bañaderos-Arucas.

El domingo está previsto el Senior Festival, con Fórmula V y la Década Prodigiosa. El viernes 19 habrá más música con el Arucas Mola Fest, en el que intervienen Chimbala y Abián Reyes, siendo el sábado 20 la noche latina, y el miércoles 24 el día de Los 600. Para los jóvenes, la noche joven anuncia una 'batalla de gallos'.

El humor tendrá un hueco especial, con un espectáculo el viernes 19 con el artista local Jaime Marrero, Maestro Florido, Saúl Romero y Yaneli Hernández. Mientras, el miércoles 24 será el momento de Kike Pérez.

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Entre los actos religiosos arrancan con los actos del Corpus Christi desde el 4 de junio, con la izada de la bandera y el pregón a cargo del reverendo Luis María Guerra- Y día principal será el domingo 7, con la confección de las alfombras y la procesión. Y, a su vez, el día principal del patrón San Juan el 24 de junio.