Mogán refuerza la vigilancia en sus playas y tramita más de 100 denuncias en una semana

La Policía Local de Mogán ha puesto en marcha dispositivos especiales de vigilancia en el litoral del municipio ante la llegada del verano, con el objetivo de promover un uso responsable de las playas. La semana pasada, el operativo se saldó con más de 100 denuncias, según los datos municipales, con especial peso de las infracciones relacionadas con fumar y arrojar colillas en la arena.

Vigilancia en todo el litoral

El despliegue, con agentes de paisano, recorrió distintas zonas de playa para realizar inspecciones y detectar conductas contrarias a la normativa vigente. Entre las infracciones más habituales, el balance recoge 62 denuncias por fumar o tirar colillas, prácticas prohibidas por la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las playas de Mogán.

Tabaco, colillas y otras infracciones detectadas

Además del tabaco en la arena, los agentes levantaron actas por consumo y posesión de estupefacientes —cerca de 20—, así como por venta ambulante no autorizada y por la práctica de juegos ilegales, de acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento.

Cuantía de las sanciones

Las sanciones previstas alcanzan hasta 450 euros por fumar, hasta 1.800 euros por arrojar colillas y hasta 900 euros por juegos ilegales y por venta ambulante, con incautación de la mercancía en este último caso. En lo relativo al consumo de drogas, la infracción se encuadra en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con multas que oscilan entre 751 y 1.500 euros.

Operativo durante todo el verano

El dispositivo continuará durante todo el verano, según ha informado el jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Marcos Domínguez. La actuación se enmarca en las medidas impulsadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana para preservar la limpieza, la seguridad y la convivencia en las playas del municipio durante los meses de mayor afluencia.