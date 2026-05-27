Mogán
Mogán refuerza la vigilancia en sus playas y tramita más de 100 denuncias en una semana
La Policía Local de Mogán despliega agentes de paisano con la llegada del verano y detecta infracciones como tabaco, colillas, drogas, venta ambulante y juegos ilegales.
La Policía Local de Mogán ha puesto en marcha dispositivos especiales de vigilancia en el litoral del municipio ante la llegada del verano, con el objetivo de promover un uso responsable de las playas. La semana pasada, el operativo se saldó con más de 100 denuncias, según los datos municipales, con especial peso de las infracciones relacionadas con fumar y arrojar colillas en la arena.
Vigilancia en todo el litoral
El despliegue, con agentes de paisano, recorrió distintas zonas de playa para realizar inspecciones y detectar conductas contrarias a la normativa vigente. Entre las infracciones más habituales, el balance recoge 62 denuncias por fumar o tirar colillas, prácticas prohibidas por la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las playas de Mogán.
Tabaco, colillas y otras infracciones detectadas
Además del tabaco en la arena, los agentes levantaron actas por consumo y posesión de estupefacientes —cerca de 20—, así como por venta ambulante no autorizada y por la práctica de juegos ilegales, de acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento.
Cuantía de las sanciones
Las sanciones previstas alcanzan hasta 450 euros por fumar, hasta 1.800 euros por arrojar colillas y hasta 900 euros por juegos ilegales y por venta ambulante, con incautación de la mercancía en este último caso. En lo relativo al consumo de drogas, la infracción se encuadra en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con multas que oscilan entre 751 y 1.500 euros.
Operativo durante todo el verano
El dispositivo continuará durante todo el verano, según ha informado el jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Marcos Domínguez. La actuación se enmarca en las medidas impulsadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana para preservar la limpieza, la seguridad y la convivencia en las playas del municipio durante los meses de mayor afluencia.
- Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
- Directo | Última hora y todas las noticias del terremoto en Gran Canaria
- Tres islas sienten el mayor terremoto en Canarias en cinco años: un seísmo de 4,8 en el mar al norte de Gran Canaria
- Cuatro décadas de la única carnicería familiar que queda en Carrizal: esta es su historia
- Así será el nuevo Gran Canaria Central de Santa Brígida: plaza, parque, teatro y 553 aparcamientos para enterrar el mamotreto