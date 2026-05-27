Multas de 1800 euros por tirar colillas en la playa: Mogán refuerza la vigilancia en las costas

La Policía Local de Mogán activó dispositivos especiales de vigilancia en el litoral con la llegada del verano para fomentar un uso responsable de las playas del municipio.

El primer balance deja más de 100 denuncias en una semana, de las que 62 corresponden a fumar o arrojar colillas en la arena, conductas que la Ordenanza Municipal del uso y aprovechamiento de las playas de Mogán prohíbe de forma expresa.

El operativo, con agentes de paisano, recorrió todo el litoral e hizo inspecciones en distintas playas para detectar y sancionar conductas contrarias a la normativa vigente. Además del tabaco y las colillas, los agentes detectaron consumo y posesión de estupefacientes, con cerca de 20 actas, así como venta ambulante no autorizada y juegos ilegales.

Tabaco y colillas, las infracciones más repetidas

El Ayuntamiento fija sanciones de hasta 450 euros por fumar en la playa y de hasta 1.800 euros por arrojar colillas. Para los juegos ilegales y la venta ambulante, la multa llega hasta 900 euros, además de la incautación de la mercancía, según el régimen sancionador municipal.

En el caso de las drogas, el consistorio encuadra la infracción en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con multas que oscilan entre 751 y 1.500 euros. El dispositivo se orienta a frenar prácticas que impactan en la limpieza del arenal y en la convivencia, especialmente en una época de mayor presencia de residentes y visitantes.

El operativo sigue durante todo el verano

El jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Marcos Domínguez, informó de la continuidad del plan de vigilancia y lo vinculó a la temporada estival. “Este dispositivo sigue durante todo el verano”, dijo, dentro de las acciones que impulsa la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Desde el área municipal se enmarca la medida en la preservación de la limpieza, la seguridad y la convivencia en las playas del municipio. La vigilancia, explican, se mantiene para reforzar el cumplimiento de la normativa y reducir conductas sancionables en el litoral de Mogán.