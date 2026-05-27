21 trayectos adicionales conectarán Gáldar y Fagajesto para la Fiesta de la Lana

La empresa de transportes Global reforzará el próximo sábado, 30 de mayo, los servicios de la Línea 106, que conecta Gáldar con Fagajesto, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Lana en Caideros de Gáldar. La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias, conmemora este año sus 30 ediciones.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Gáldar busca favorecer el uso del transporte público durante la jornada, facilitar la entrada y salida de vecinos y visitantes a la localidad y reducir los posibles problemas de aparcamiento en el entorno de Caideros.

En concreto, la Línea 106 contará con 21 trayectos adicionales, que se sumarán a los cuatro servicios habituales. Estos últimos son los de las 8:00 y 17:15 horas en el recorrido Gáldar-Fagajesto hasta Barranco Hondo, y los de las 9:15 y 18:30 horas en sentido Fagajesto-Gáldar, con salida desde Barranco Hondo.

Los horarios especiales previstos para este sábado 30 de mayo serán los siguientes: en sentido Gáldar-Fagajesto, hasta San José de Los Caideros, habrá salidas a las 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00 y 12:30 horas. En sentido Fagajesto-Gáldar, desde San José de Los Caideros, las salidas serán a las 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00 y 17:30 horas.

Una cita con las tradiciones de los Altos de Gáldar

La Fiesta de la Lana de Caideros de Gáldar es una de las celebraciones más representativas del municipio. Cada 30 de mayo, el Ayuntamiento de Gáldar pone en valor las tradiciones ancestrales y el modo de vida de los Altos de Gáldar, así como el trabajo de quienes han contribuido a mantener vivo este legado hasta la actualidad.

La programación de esta edición incluye el traslado de ganado, la tradicional trasquilada, actuaciones musicales de Los Sabandeños, La Trova y Los Faycanes, además de talleres y exhibiciones vinculadas a la lana, el ganado y las tradiciones canarias. También habrá exposiciones, artesanía y degustación de sancocho canario con pella de gofio y mojo, plátanos y tortillas con miel.

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La XXX Fiesta de la Lana, Fiesta de Interés Turístico de Canarias, está organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar y la Asociación Cultural y Vecinal Montaña el Agua, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.