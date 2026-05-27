Sala Scala Gran Canaria inicia una nueva etapa con el estreno de ‘NOMAD: Viaje al Origen’

Sala Scala Gran Canaria abre este jueves, 28 de mayo, un nuevo capítulo en su programación artística con el estreno de ‘NOMAD: Viaje al Origen’, una producción inmersiva de gran formato que toma el relevo de sus anteriores espectáculos y refuerza la apuesta del espacio por el entretenimiento en vivo en Canarias.

El local, ubicado en el sur de Gran Canaria, se prepara para recibir a numerosos invitados de distintos ámbitos de la sociedad grancanaria en una puesta de largo que marca el inicio de una nueva etapa para la sala. Tras el recorrido de ‘ORIGEN’ y ‘Vegas Rouge’, Sala Scala renueva ahora su cartelera con una propuesta que vuelve a combinar espectáculo, música, gastronomía y experiencia sensorial.

La nueva creación cuenta con dirección artística de Israel Reyes y dirección coreográfica de Toni Espinosa. Bajo el título ‘NOMAD: Viaje al Origen’, el montaje plantea un recorrido escénico que parte de Canarias para tender puentes entre Europa, África y América. La identidad del archipiélago, su condición de cruce de caminos y la riqueza de sus influencias culturales son el punto de partida de una experiencia concebida para envolver al espectador desde distintos lenguajes artísticos.

El espectáculo reúne a un equipo formado por 140 profesionales, entre artistas, técnicos, personal de producción, cocina, sala y otros perfiles vinculados al desarrollo de la propuesta. La producción mantiene la esencia de Sala Scala como espacio de entretenimiento inmersivo, pero introduce una nueva narrativa escénica con la que busca continuar ampliando su público.

El cierre de una etapa marcada por ‘ORIGEN’ y ‘Vegas Rouge’

La llegada de ‘NOMAD: Viaje al Origen’ se produce después del cierre de las temporadas de los dos espectáculos más recientes de la sala. ‘ORIGEN’ ofreció su última función el pasado viernes 23 de mayo, mientras que ‘Vegas Rouge’, una propuesta para público adulto llegada desde Estados Unidos, se despidió un día después, el 24 de mayo.

En el caso de ‘ORIGEN’, su recorrido tuvo un significado especial para Sala Scala. El montaje supuso la reactivación del espacio escénico después de más de tres décadas de inactividad y se convirtió en una de las producciones de dinner show más destacadas del país. Durante sus dos años en cartel, superó las 500 funciones y reunió a más de 100.000 espectadores.

La propuesta mezclaba artes escénicas, música en directo y gastronomía en una experiencia inmersiva que situó de nuevo a Sala Scala en el mapa cultural y de ocio de las Islas. Además, el espectáculo recibió la visita de figuras de proyección internacional y sirvió como punto de partida para la recuperación de la marca Sala Scala como referente del entretenimiento en vivo.

Por su parte, ‘Vegas Rouge’ apostó por un formato más adulto, sensual y atrevido. El montaje ofrecía una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la fantasía y el deseo, con un elenco integrado por casi una veintena de artistas. Acróbatas aéreos, bailarines, contorsionistas, cómicos y equilibristas formaron parte de una producción que combinó números de circo contemporáneo con el género conocido como sexpertise.

Un nuevo impulso para la programación de la sala

El estreno de ‘NOMAD: Viaje al Origen’ llega, por tanto, como continuación natural de un proceso de consolidación artística que ha devuelto a Sala Scala un papel protagonista dentro de la oferta cultural y de ocio de Gran Canaria.

Desde la dirección del espacio han trasladado su agradecimiento al público, al equipo artístico y técnico, a las instituciones y a los colaboradores que han formado parte de esta etapa. También han destacado el valor de ‘ORIGEN’ como el espectáculo que permitió recuperar la actividad escénica de la sala y sentar las bases de una nueva fase.

Con esta nueva producción, Sala Scala Gran Canaria busca mantener su línea de espectáculos de gran formato y seguir posicionándose como uno de los principales espacios de entretenimiento inmersivo del archipiélago.