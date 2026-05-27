Santa María de Guía celebra el Día de Canarias con un homenaje musical a Néstor Álamo

La Plaza de Guía acogerá el próximo domingo, 31 de mayo, a las 20:00 horas, el espectáculo ‘Cartas a Néstor’, una propuesta musical dedicada a la figura de Néstor Álamo, uno de los grandes nombres de la cultura canaria del siglo XX y creador imprescindible del cancionero popular de las islas.

La cita, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa María de Guía, que dirige Manuel Julián Melián, forma parte de la programación especial diseñada por el consistorio con motivo del Día de Canarias. La entrada será gratuita.

El concierto adquiere una dimensión especialmente simbólica al celebrarse en el municipio natal de Néstor Álamo, cuya obra continúa formando parte de la memoria sentimental y musical de varias generaciones de canarios. Con este montaje, Santa María de Guía reivindica no solo la importancia artística del compositor, sino también la vigencia de unas letras capaces de seguir dialogando con la sociedad actual.

Un viaje por el universo musical de Álamo

‘Cartas a Néstor’ plantea un recorrido por algunas de las composiciones más reconocidas del autor guiense. Canciones como Sombra del Nublo, Ay, Teror o Maspalomas y tú volverán a sonar desde una propuesta que combina respeto por la raíz popular con una lectura musical renovada.

El espectáculo estará protagonizado por Iván Quintana, integrante de Los Gofiones, y Besay Pérez, miembro de Los Sabandeños, dos voces vinculadas a agrupaciones fundamentales para entender la música popular canaria. Ambos representan una generación que recoge el testigo del folclore de las islas desde la responsabilidad de conservarlo, pero también desde la necesidad de acercarlo a nuevos públicos.

La parte instrumental correrá a cargo de un ensemble relacionado con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, con una formación que integra cuerdas, percusión, piano, guitarras y sonidos tradicionales como el timple y el laúd. A ello se suman voces líricas que amplían el universo sonoro del montaje y refuerzan el diálogo entre lo popular y lo sinfónico.

La dirección artística del espectáculo es de Luis O’Malley, mientras que la dirección musical lleva la firma de Juan Sebastián Ramírez.

Una obra que sigue hablando al presente

Para Iván Quintana, acercarse a este repertorio ha supuesto también profundizar en la personalidad creativa de Néstor Álamo. El cantante subraya que interpretar sus canciones exige comprender el contexto y la intención con la que fueron escritas.

“Si el cantante no entiende lo que canta, no lo puede transmitir. Mientras cantamos somos pequeños actores que contamos una historia”, señala Quintana. El integrante de Los Gofiones destaca, además, la valentía del compositor a la hora de abordar asuntos poco habituales en su época. “Néstor era una persona distinta. Cantaba temas que eran tabú, como a las prostitutas de La Habana. Lo hacía con respeto y fuerza para visibilizar una parte de la sociedad que se despreciaba y que se intentaba esconder. Él lo vio hace 60 años y lo contó”, afirma.

También Besay Pérez ha puesto el acento en la actualidad de muchas de las letras de Álamo. El cantante de Los Sabandeños considera que el compositor fue capaz de tratar cuestiones humanas y sociales que siguen estando presentes en el debate contemporáneo.

“El mensaje que tienen cien años después nos impacta. Habla de temas como la inmigración, que genera algunos conflictos sociales, cuando se trata de gente que hace lo mismo que hizo en su momento el canario”, explica Pérez, quien reconoce que este proyecto le ha permitido descubrir “el trasfondo nostálgico” que se esconde en muchas de sus composiciones.

Néstor Álamo, una figura clave de la cultura canaria

Compositor, periodista, escritor e investigador, Néstor Álamo está considerado una de las figuras intelectuales más relevantes de Canarias durante el siglo XX. Su aportación fue decisiva en la construcción de una música popular canaria moderna, capaz de recoger la tradición y transformarla en un lenguaje reconocible para todo el archipiélago.

Su obra forma parte del imaginario colectivo de las islas y continúa ocupando un lugar central en la identidad cultural canaria. Por ello, el homenaje que se celebrará en Santa María de Guía no se plantea únicamente como una revisión musical, sino también como una invitación a redescubrir a un creador adelantado a su tiempo.

Programación de la Semana Canaria

La celebración del Día de Canarias en Santa María de Guía incluye además otras actividades culturales durante la semana. El jueves, 28 de mayo, a las 20:00 horas, el Teatro Hespérides acogerá el Concierto Juventimple. El viernes, 29 de mayo, a las 20:30 horas, la Plaza de Guía será escenario del Festival de Folclore.

La programación continuará el sábado, 30 de mayo, Día de Canarias, con la Fiesta Canaria, que se celebrará desde las 12:00 horas también en la Plaza de Guía.