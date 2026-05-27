Los sidreros canarios se unen para hacerse grandes

Los productores de la bebida alcohólica de la manzana da un paso al frente. Valleseco acoge la reunión constituyente de la primera Asociación Canarias para el Desarrollo de la Cultura de la Sidra, la primera entidad de ámbito regional creada para coordinar e impulsar el sector. En el encuentro fundacional participaron bodegas y personas productoras de La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, con el objetivo de reforzar la colaboración, defender la tradición productiva y mejorar la presencia de la sidra elaborada en las islas.

Valleseco ha pasado de tener tiradas por el suelo de las fincas cientos de kilos de manzanas a liderar la explosión regional del sector sidrero. El municipio trabaja en la puesta en marcha de un centro logístico. Y ahora ha acogido la puesta en marcha de la junta directiva fundacional de la asociación que agrupa al sector.

De Tijarafe a El Sauzal

La presidencia recae en Sendero del Valle (Valleseco); la vicepresidencia, en Bodega Chacerquén (El Sauzal, Tenerife); la Secretaría, en Castro & Magán SL (Tijarafe, La Palma); y la tesorería, en el representante de la Bodega La Gotera (El Hierro y La Gomera). Como vocales figuran las bodegas Fierro y Tuscany (Valleseco) además de la productora Belén Rodríguez.

Recolección de manzanas, en Valleseco. / LP / DLP

La cita reunió a representantes vinculados a la elaboración y a la producción, que coincidieron en la necesidad de "contar con una estructura común para promover acciones conjuntas y ordenar el crecimiento de una actividad en expansión". Y, entre los principales retos, persigue la consolidación del sector y la búsqueda de economías de escala para reducir costes de producción. En esa línea, se planteó la posibilidad de unificar envases y reforzar la comercialización de la sidra elaborada en el archipiélago, con estrategias compartidas de difusión y posicionamiento en el mercado, tratando de consolidar las bases para intentar competir con el gran productor tradicional como es Asturias.

07-11-20 GRAN CANARIA. INSTALACIONES DEL AGLOMERADO. VALLESECO. Cata de sidra en Valleseco. FOTOS: Juan Castro. / LP / DLP

Para eso se plantea acometer acciones orientadas a la promoción de la sidra artesanal, el apoyo a elaboradores y agentes del sector, la organización de eventos y actividades formativas, además de iniciativas para mejorar la coordinación entre productores.

Áreas protegidas

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, explicó que la iniciativa tomó forma tras el Foro de Productores de Sidra celebrado en El Sauzal, donde se detectó la necesidad de crear una organización regional. Entre los objetivos a medio plazo está difundir la cultura sidrera en Canarias, generar actividad económica en municipios productores y avanzar hacia una futura Indicación Geográfica Protegida (IGP) que reconozca la calidad de las sidras canarias.

Finca de manzanos, en Valleseco. / LP / DLP

Rodríguez defendió el potencial turístico y gastronómico de la sidra, especialmente en las medianías, donde el cultivo de la manzana puede vincularse al sector primario y al turismo rural. Y situó la iniciativa como una oportunidad para el desarrollo económico, agrícola y turístico.

"Motor del sector”

La productora de Valleseco, Belén Rodríguez, valoró la creación del colectivo como un instrumento para trabajar de forma coordinada. “Espero que sirva como motor impulsor del sector para trabajar y ser reconocidos a nivel regional e internacional”, indicó, y añadió que el objetivo pasa por “ir todos en la misma línea, avanzar en conjunto y sumar a todos los que deseen contribuir”.

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Por su parte, María Nancy Castro (Castro & Magán), subrayó que la asociación pretende integrar a los productores de manzana. “Esto tiene que ser un conjunto de personas productoras y sidreros, porque evidentemente, si no hay manzanas, no hay sidra”, afirmó. Castro recordó además que la sidra La Mirla, elaborada en La Palma, fue reconocida en Agrocanarias 2025 como mejor sidra del archipiélago, un premio que consideró un impulso para la promoción del producto canario.