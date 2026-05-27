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Santa Lucía de Tirajana

Vecindario suma en el Mercacentro un nuevo punto de recarga semirrápida para coches eléctricos

La instalación forma parte de la red pública insular de movilidad eléctrica del Cabildo de Gran Canaria y permite cargar dos vehículos eléctricos de forma simultánea

Francisco García, Raúl García Brink, Mario Bordón y Francisco Guedes.

Francisco García, Raúl García Brink, Mario Bordón y Francisco Guedes. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

Santa Lucía de Tirajana cuenta desde este miércoles con un nuevo punto de recarga semirrápida para vehículos eléctricos en Mercacentro, en Vecindario. La instalación dispone de 22 kilovatios de potencia y doble toma tipo 2, lo que permite la carga simultánea de hasta dos vehículos eléctricos.

El nuevo cargador se suma a los otros dos puntos ya existentes en el municipio, uno situado en la zona alta y otro en el Recinto Ferial, este último de carga rápida y con 50 kilovatios de potencia. La actuación forma parte de la estrategia de ampliación de la red pública insular de movilidad eléctrica impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.

Presentación en Mercacentro

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, presentó la nueva infraestructura junto al consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, Raúl García Brink, y los concejales de Movilidad, Francisco Guedes, y Sostenibilidad, Mario Bordón.

García agradeció al Cabildo su apuesta por el municipio y vinculó esta actuación al compromiso de Santa Lucía y de la Mancomunidad del Sureste con la implantación de energías renovables. También recordó que el Ayuntamiento aplica medidas como la bonificación del IBI durante cinco años para viviendas que instalen paneles fotovoltaicos.

Red insular de recarga

Por su parte, Raúl García Brink destacó que este nuevo punto refuerza la infraestructura de movilidad eléctrica ya existente en Santa Lucía de Tirajana y acerca este tipo de servicios a la ciudadanía, especialmente en Vecindario y en la comarca del sureste.

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El consejero recordó que el objetivo del Cabildo de Gran Canaria es consolidar una red pública insular con 100 puntos de recarga operativos y gestionados directamente en la isla.

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