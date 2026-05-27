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Villa, Terry, Hazard y Altidore: confidencias, piques y golf en Gran Canaria antes del Mundial 2026

Las cuatro leyendas del fútbol internacional protagonizan World Golf Cup in the Canary Islands un innovador docushow de DAZN donde mezclan golf, recuerdos mundialistas, rivalidad y confesiones personales en plena cuenta atrás para el Mundial 2026.

Villa, Terry, Hazard y Altidore revolucionan Gran Canaria antes del Mundial 2026

Villa, Terry, Hazard y Altidore revolucionan Gran Canaria antes del Mundial 2026

La Provincia

Ancor Torrens

Hay encuentros que parecen escritos para activar automáticamente la nostalgia futbolera. Ver juntos otra vez a David Villa, John Terry, Eden Hazard y Jozy Altidore ya tiene algo de viaje en el tiempo. Pero si además los sacas del estadio, les das unos palos de golf y los colocas frente al paisaje volcánico de Gran Canaria, el resultado cambia completamente de dimensión.

Eso es exactamente lo que propone World Golf Cup in the Canary Islands, el nuevo docushow estrenado por DAZN que reúne a cuatro referentes del fútbol internacional en una experiencia que mezcla deporte, convivencia, humor y recuerdos de Mundial. Y lo hace desde uno de los escenarios más espectaculares del Atlántico.

Lejos de los focos habituales del fútbol profesional, las cámaras muestran una versión mucho más relajada y humana de sus protagonistas. Aquí no hay ruedas de prensa tensas ni declaraciones medidas al milímetro. Hay bromas constantes, pequeños “piques”, historias de vestuario y conversaciones que rara vez aparecen en las entrevistas tradicionales.

Porque el gran acierto del formato está precisamente ahí: hacer sentir que el espectador comparte unos días con ellos.

El programa convierte a Gran Canaria en mucho más que una localización de lujo. La isla funciona casi como un personaje más dentro de la historia.

Entre campos de golf junto al mar, carreteras imposibles, paisajes volcánicos y puestas de sol atlánticas, el docushow construye una atmósfera muy distinta a la del contenido deportivo habitual. Todo respira calma, desconexión y esa sensación de libertad que encaja perfectamente con el tono del programa.

Hazard y Terry, junto a Emma Cabrera

Hazard y Terry, junto a Emma Cabrera / La Provincia

Las imágenes potencian además una idea muy concreta: Canarias como destino donde deporte, naturaleza y bienestar conviven de forma natural durante todo el año.

No es casualidad que cada vez más producciones internacionales elijan el archipiélago como escenario.

Villa revive el Mundial que cambió la historia de España

Cada vez que David Villa habla de Sudáfrica 2010, el fútbol español vuelve inevitablemente a uno de sus momentos más felices.

Durante el programa, el máximo goleador histórico de la selección española recuerda cómo vivió aquella Copa del Mundo que terminó cambiando para siempre la dimensión internacional de España. Pero lo hace desde un enfoque mucho más íntimo y menos repetido.

Habla de la presión, de los silencios antes de los partidos, de las conversaciones dentro del vestuario y de cómo aquella generación aprendió a convivir con la obligación de ganar.

Sus recuerdos conectan además con una generación entera de aficionados que todavía identifica aquel Mundial como uno de los momentos deportivos más importantes de su vida.

Villa y Altidore

Villa y Altidore / La Provincia

Hazard y Terry recuperan la química del Chelsea

Uno de los momentos más entretenidos del docushow aparece cada vez que Eden Hazard y John Terry coinciden en pantalla.

La confianza entre ambos sigue intacta. Las bromas aparecen constantemente y las conversaciones fluyen con la naturalidad de quienes compartieron durante años uno de los vestuarios más competitivos de Europa.

Pero más allá del humor, ambos dejan reflexiones interesantes sobre cómo ha cambiado el fútbol moderno, la presión mediática actual y la dificultad de mantenerse en la élite durante tantos años.

Hazard también recuerda el impacto de la generación dorada belga, mientras Terry revive la exigencia permanente de representar a Inglaterra en grandes torneos internacionales.

Altidore muestra la cara menos amable del fútbol

No todo en el programa son recuerdos felices. Jozy Altidore aporta una mirada mucho más emocional y sincera sobre las dificultades de competir al máximo nivel.

El exdelantero estadounidense habla sobre lesiones, frustraciones y la sensación de ver cómo un Mundial puede escaparse en cuestión de segundos. Su relato sirve como contrapunto perfecto al éxito vivido por Villa en 2010.

Además, su presencia adquiere todavía más interés ahora que Estados Unidos se prepara para convertirse en uno de los grandes epicentros del Mundial 2026.

Altidore y Terry

Altidore y Terry / La Provincia

Mucho más que golf y nostalgia

Aunque el golf es el hilo conductor del formato, realmente funciona como excusa para algo más importante: juntar a cuatro futbolistas que vivieron la élite desde realidades completamente distintas.

El programa mezcla competición amistosa, conversaciones personales y momentos muy espontáneos que consiguen escapar del tono artificial que muchas veces domina este tipo de producciones.

Y ahí está probablemente la clave de su éxito: se siente real.

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Los protagonistas hablan de fútbol como lo harían lejos de una cámara. Sin frases preparadas. Sin titulares forzados. Sin postureo.

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