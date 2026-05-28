Adiós a los malos humos: la zona de bajas emisiones donde Santa Lucía limitará el tráfico abarca 18 calles del centro de Vecindario

El municipio de Santa Lucía de Tirajana contará con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que no es opcional sino obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que ya debía tener implantada desde 2023. La futura ZBE busca reducir el ruido del tráfico y emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y contribuir con ello a mitigar el cambio climático, alineando así al municipio con la normativa estatal y europea. Así, la zona restringida quedará acotada a 18 calles que se encuentran en pleno centro de Vecindario y que incluye, entre otros espacios, la zona comercial abierta -que ya tiene una parte sin tráfico-, la plaza de San Rafael, un instituto y el recinto ferial.

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha comenzado a dar pasos con el fin de implantar esta áera en el núcleo urbano de Vecindario, contando con la participación directa de la ciudadanía. Para ello, la Concejalía de Movilidad abrirá una mesa de participación ciudadana el martes 2 de junio, a las 18.00 horas, en el salón de actos de las Oficinas Municipales de Vecindario. En esa sesión se explicará el proyecto y se recogerán propuestas vecinales sobre la delimitación de la ZBE, las restricciones de acceso y circulación, los vehículos exentos, la gestión de residentes y comerciantes y los sistemas de control y seguimiento.

En esta fase inicial, la propuesta municipal pondrá sobre la mesa como calles limítrofes —y por tanto fuera del interior de la ZBE— la calle Blas Pascal, la Avenida de Canarias a la altura de la gasolinera Shell y el inicio de la zona peatonal, y la calle Hernán Pérez por el norte; la calle Gamonal, Juan XXIII, Isla de La Graciosa, Colón y Dolores de La Rocha por el este; la calle Adargoma y Bentejuí, a la altura del inicio de la zona peatonal de la Avenida de Canarias por el sur; y la calle Primero de Mayo por el oeste. A partir de ese perímetro se definirá qué vías y zonas quedarán finalmente sujetas a restricciones.

Escuchar a la ciudadanía antes de fijar el mapa

El concejal de Movilidad y Transportes, Francisco Guedes, subraya que el objetivo es escuchar primero a la ciudadanía "antes de fijar el mapa definitivo". El edil defiende que el diseño "debe responder al interés general y minimizar el impacto sobre residentes y actividad comercial", de ahí que el proceso arranque con una fase de debate público.

Guedes recuerda que la creación de zonas de bajas emisiones es una "exigencia legal" para las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como para territorios insulares y para municipios mayores de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación. Uno de los objetivos es reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al tráfico.

Mapa del núcleo urbano de Vecindario con la Zona de Bajas Emisiones delimitada de forma provisional. / LP/DLP

Las ZBE se conciben como áreas continuas del casco urbano donde se restringe la entrada, circulación y aparcamiento de los vehículos más contaminantes, en función de su clasificación ambiental, para garantizar el cumplimiento de los valores límite de calidad del aire y avanzar hacia los estándares recomendados por la OMS. Diversos estudios y experiencias en otras ciudades españolas apuntan a reducciones significativas de dióxido de nitrógeno, partículas y ruido, con efectos positivos sobre la salud cardiovascular y respiratoria de la población.

El edil de Movilidad insiste en que se trata de una propuesta de trabajo y que el trazado definitivo puede modificarse tras recoger aportaciones vecinales, de comerciantes y de otros agentes sociales. La reunión del 2 de junio servirá para debatir qué calles deben incluirse, qué excepciones se contemplarán, por ejemplo, para residentes o servicios esenciales, y cómo compatibilizar la ZBE con la vida diaria de Vecindario.

Beneficios esperados para la ciudadanía

Francisco Guedes defiende que, más allá del cumplimiento de la ley, la ZBE puede traducirse en beneficios directos para la población, con aire más limpio, menos ruido, calles más seguras y una movilidad más amable para peatones, ciclistas y transporte público. La correcta implantación de estas zonas, según las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica, debe contribuir a rebajar los niveles de contaminantes, reducir las emisiones de CO₂ del transporte y mejorar el bienestar en los entornos urbanos más densos.

El Ayuntamiento de Santa Lucía plantea esta fase participativa como un paso necesario para adaptar la ZBE a la realidad de Vecindario, equilibrando los objetivos ambientales con la actividad económica y la movilidad cotidiana del municipio. Municipios como Telde, con más de 100.000 habitantes, y San Bartolomé de Tirajana, con 54.000, y Las Palmas de Gran Canaria, con más de 380.000, también están obligados a disponer de un área urbana que restringe el acceso y circulación de vehículos más contaminantes.