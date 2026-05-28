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Una alumna del Colegio Arenas gana el concurso Puente a China

Vera Sanz, estudiante de 3º de Primaria, representará a España en la fase internacional del certamen que se celebrará en China tras obtener la máxima puntuación en la categoría de Primaria

Vera Sanz, alumna del Colegio Arenas que representará a España en el concurso Puente a China, junto a su profesora de chino mandarín

Vera Sanz, alumna del Colegio Arenas que representará a España en el concurso Puente a China, junto a su profesora de chino mandarín / Colegio Arenas

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La alumna de 3º de Primaria del Colegio Arenas Vera Sanz Diago ha logrado el primer premio en la categoría de Primaria en la fase nacional del Concurso Mundial Puente a China, con una destacada puntuación de 96’23 sobre 100. Como ganadora de esta fase, representará a España en la fase internacional del certamen, que se celebrará en China.

La final reunió a estudiantes procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En dicha final, la alumna grancanaria obtuvo la mayor puntuación de su categoría.

La competición incluyó una prueba de discurso y otra de actuación en chino mandarín, en las que Vera destacó de forma sobresaliente, superando incluso a participantes con mayor experiencia en el idioma.

Vera Sanz, alumna del Colegio Arenas representará a España en el concurso Puente a China

Vera Sanz, alumna del Colegio Arenas representará a España en el concurso Puente a China / Colegio Arenas

Colegio pionero en Canarias en impartir chino mandarín

El Colegio Arenas, centro pionero en Canarias en la enseñanza del chino mandarín como asignatura, subraya que este resultado es fruto del esfuerzo, la constancia y la dedicación de la alumna en su proceso de aprendizaje.

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Vera Sanz, alumna del Colegio Arenas, en el Año Nuevo Chino.

Vera Sanz, alumna del Colegio Arenas, en el Año Nuevo Chino. / La Provincia

“Estoy muy contenta y orgullosa por haber conseguido este resultado. He trabajado mucho para prepararme, y el esfuerzo ha merecido la pena. Me siento muy feliz y agradecida por el apoyo del Colegio y de mi profesora de chino”, expresó Vera.

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