La alcaldesa de Mogán, sobre la visita del papa a Gran Canaria: "El acceso a Arguineguín se empezará a limitar a las seis de la mañana"

Cada vez queda menos para la visita del papa a Canarias, un acontecimiento que requiere una intensa actividad de preparación en las Islas y que será sin duda uno de los eventos más relevantes de los últimos tiempos. A medida que se acerca la fecha, las instituciones implicadas ultiman los detalles del dispositivo de seguridad, movilidad y organización para garantizar el correcto desarrollo de los actos previstos y la seguridad tanto del pontífice como de los miles de asistentes que se esperan en los distintos puntos del Archipiélago.

Una de las citas más esperadas será el encuentro del Santo Padre con migrantes en el muelle de Arguineguín. Un acto con mucho peso simbólico que tendrá lugar en un espacio que se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos más visibles de la realidad migratoria en Canarias, y que se espera que sea uno de los momentos más emotivos de la visita. Tal y como ha indicado Onalia Bueno en una rueda de prensa, el acceso a la localidad estará totalmente delimitado por la visita papal y permanecerá "paralizado" durante ocho horas.

La alcaldesa de Mogán ha recomendado a las personas que tengan previsto desplazarse hacia el sur de la isla, y especialmente a Arguineguín, que hablen con sus empresas o incluso soliciten el día libre, ante las dificultades de movilidad previstas con motivo de la visita del papa.

En ese contexto, ha advertido de que se aplicarán importantes restricciones de tráfico durante la jornada, lo que complicará notablemente los desplazamientos en la zona. "Va a haber una restricción grande. Habrá una parálisis de unas ocho horas, antes y después de la visita del papa", ha explicado. Onalia Bueno, ha anunciado que la movilidad comenzará a limitarse a partir de las seis de la mañana, con la puesta en marcha de un dispositivo especial de control de accesos.

Según ha explicado, se establecerán tres filtros de seguridad para todas las personas que intenten entrar en la zona, de manera que únicamente podrán acceder aquellas que cuenten con la acreditación correspondiente. Este sistema de control, ha señalado, busca garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos previstos en el municipio durante la jornada.

En la misma línea, ha confirmado que no habrá clases presenciales en los centros educativos del municipio durante ese día. Además, la actividad de las escuelas infantiles y de los centros de día quedará suspendida, como parte de las medidas extraordinarias adoptadas para facilitar la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios en un contexto de alta afluencia de personas.

El Gobierno retrasa las decisiones sobre la visita del papa en Canarias

Cuando quedan menos de dos semanas para la visita del pontífice a Las Islas, el dispositivo definitivo de movilidad y seguridad sigue sin concretarse y permanece como una de las principales incógnitas de la organización. La Delegación del Gobierno debe solicitar de forma oficial al Gobierno de Canarias la suspensión parcial de determinados servicios públicos durante los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife, coincidiendo con la visita del papa al Archipiélago.

Sin embargo, durante la tarde del jueves, esa petición formal todavía no se ha tramitado y el Ejecutivo autonómico asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial para poder activar medidas como la suspensión de clases o la reprogramación de citas sanitarias y judiciales.

Este retraso en la tramitación de la solicitud está condicionando el avance del conjunto del dispositivo, tanto en su ejecución como en la definición de las medidas que afectarán a los distintos servicios públicos del archipiélago. A ello se suma la falta de comunicación clara sobre cómo impactarán estas decisiones en la ciudadanía, en un contexto en el que la coordinación entre administraciones se considera clave para garantizar el desarrollo del operativo.