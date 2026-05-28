La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, laboratorio contemporáneo de creatividad

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria vive un momento de transición delicado, pero también cargado de oportunidades para redefinir su papel en el ecosistema educativo y cultural de la isla, según explica su directora, Marta Delgado, licenciada en Bellas Artes y docente de fotografía en el centro desde 2012.

La caída de la natalidad, la reducción del alumnado de Bachillerato y, en el caso concreto de la Escuela de Arte, la apertura del Bachillerato de Artes a otros institutos -cuando antes se cursaba en exclusiva en este centro- han provocado un descenso considerable de estudiantes. Aun así, Delgado matiza que esta bajada no es necesariamente un síntoma de mala salud académica, sino también el reflejo de un cambio de expectativas: «muchos chicos creen que vienen aquí a ser artistas, como una especie de Bellas Artes en versión ciclo formativo», resume.

Mirar al mercado laboral

La escuela, sin embargo, ofrece enseñanzas artísticas profesionales y superiores con una fuerte orientación al mercado laboral, con ciclos que conducen a títulos de técnico y enseñanzas artísticas superiores equivalentes a un grado universitario, en ámbitos como Diseño Gráfico, Ilustración, Diseño de Interiores o Diseño de Moda. «De aquí se sale habilitado para ejercer una profesión», subraya la directora, insistiendo en que la diferencia con Bellas Artes sigue sin estar clara para parte del público joven y también para sus familias.

Uno de los grandes retos del proyecto de dirección que arranca el próximo curso es «posicionar la escuela a nivel social», que la ciudadanía sepa qué es actualmente la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria y supere la imagen anclada en las antiguas escuelas de Artes y Oficios. Aquellos centros, recuerda Delgado, se basaban en un modelo de maestría tradicional, donde un maestro transmitía oficios como la cerámica, la talla en madera o la escultura a sus aprendices. Hoy, sin renunciar a esa raíz, el centro trabaja con lenguajes, herramientas y máquinas contemporáneas, digitalización plena de las enseñanzas, prototipado, impresión y corte avanzados y una atención constante a las necesidades del cliente y del público objetivo de cada proyecto.

La directora insiste en que las enseñanzas artísticas tienen una importancia económica y social mucho mayor de lo que se suele percibir. «Sin nosotros, la imagen pública de las empresas y las instituciones no existiría», afirma. Recuerda que el diseño gráfico es clave para la identidad corporativa y el posicionamiento de marcas; la ilustración está presente en libros, cuentos, merchandising y campañas; y la moda, que la escuela también imparte mediante ciclos y estudios superiores, forma parte de una industria en la que Gran Canaria tiene un peso creciente. Parte de la labor de la nueva dirección será derribar la idea de que «esto no tiene calidad profesional» y mostrar que se trata de formaciones con salidas reales en el ámbito creativo.

La figura del profesorado

Otro objetivo estratégico pasa por reivindicar socialmente al profesorado, no solo como docentes, sino como creadores en activo. Delgado lamenta que el alumnado valore muchas veces más la palabra de «la gente de fuera» invitada puntualmente que la de sus propios profesores, cuando en el claustro hay numerosos artistas con trayectoria propia, exposiciones y proyectos consolidados fuera del aula. «No somos simples profesores, dejamos parte de nuestro ser como creadores en el aprendizaje de nuestros alumnos», reivindica, y aspira a que la comunidad educativa reconozca esa doble dimensión: pedagogos y artistas.

La escuela, que acumula más de medio siglo de historia desde sus tiempos en el edificio de la antigua ‘Gota de Leche’, junto a la plazoleta Farray, ha vivido varias transformaciones profundas al compás de los cambios legislativos. Pasó de un modelo en el que se podía acceder directamente desde la antigua Educación General Básica (EGB) y permanecer cinco años hasta obtener un título técnico, a otro en el que el Bachillerato es la puerta de entrada a los ciclos formativos, y, más recientemente, incorporó las enseñanzas artísticas superiores, equivalentes a un grado universitario. Hoy es el único centro de la isla que concentra en un mismo espacio Bachillerato de Artes, ciclos de grado medio y superior y estudios superiores de diseño, lo que la convierte en un nodo formativo singular en Canarias.

La IA solo como herramienta

En paralelo a esta evolución interna, la irrupción de la inteligencia artificial obliga a replantear metodologías y contenidos. Delgado admite que el alumnado se ha lanzado con rapidez a utilizar herramientas de IA, sobre todo en la fase de investigación, redacción de memorias e incluso generación de ideas previas, hasta el punto de delegar en la tecnología la parte más esencial del proceso creativo. «Si la idea fundamental la deja en manos de la inteligencia artificial, al final no tienen ideas propias», alerta, recordando que lo verdaderamente importante en la escuela no es solo aprender técnicas -que cualquiera puede encontrar en tutoriales-, sino saber generar, estructurar y orientar ideas hacia públicos concretos, empresas, instituciones o proyectos personales.

La directora apuesta por enseñar a usar la IA como una herramienta, no como un sustituto de la creatividad humana. La compara con la aparición de Google en los años 90. También entonces hubo un salto al reducir drásticamente los tiempos de búsqueda de información, y hoy nadie discute su utilidad. La IA, sostiene, puede cumplir un papel similar en la fase de documentación, de exploración de referentes o de bocetado rápido, ayudando a jóvenes creadores que aún necesitan ser competitivos y construir su porfolio. Pero advierte de que no debería ser «el inicio y el fin» de una obra creativa, como ya se ve en algunos carteles de carnaval realizados casi íntegramente con prompts, sin identidad propia y sin elaboración humana detrás. «Tenemos que convivir con ello, no podemos ir a espaldas, pero tampoco dejar que nos sustituya», subraya.

Trabajar la canariedad

La canariedad es otro eje vertebrador del trabajo en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, abordada desde una doble perspectiva: la tradición cultural y folclórica del pasado y la realidad contemporánea de las islas. Delgado explica que se trabaja mediante proyectos interdisciplinares en los que se coordinan distintos departamentos y módulos; por ejemplo, un proyecto de cómic o de abstracción literaria en el que se parte de textos de Benito Pérez Galdós, se contextualizan en historia y literatura y se traducen después al lenguaje visual desde las asignaturas de dibujo artístico, color o proyectos. La idea es que el alumnado aprenda a construir producto creativo a partir de un contexto, de un relato y de una mirada situada en su propia identidad.

Con motivo del Día de Canarias, el centro organiza una semana temática con talleres de cerámica, estampación de telas, actividades audiovisuales y cinefórum, trabajando símbolos, iconografía, problemáticas sociales y también la identidad canaria actual. En realidad, apunta Delgado, la transversalidad temática está presente todo el año: para crear, el alumnado necesita temas, y esos temas suelen beber de la realidad que los rodea, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la salud mental hasta cuestiones de igualdad, territorio o memoria colectiva.

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En este cruce entre tradición y contemporaneidad, artes y diseño, técnicas manuales y tecnologías digitales, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria intenta definirse como algo más que un lugar para «aprender a dibujar»: un espacio en el que se forman profesionales de la creatividad capaces de pensar, sentir y comunicar desde Canarias hacia el mundo. Para Marta Delgado, el reto inmediato pasa por que esa imagen cale en la sociedad y por recuperar parte del alumnado perdido, sin renunciar a la exigencia académica ni a la defensa de una creatividad profundamente humana en tiempos de algoritmos.