Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trama corrupta Plus UltraMenos nota de corte PAU 2026Agencia de viajes Aray ToursAccidente Las PalmasRenovación playa de MelenaraSegunda coronación del rey Yeremy Pino
instagramlinkedin

Gáldar

Gáldar aprueba 34 pintaderas de oro para honrar a sus vecinos 'de la calle'

La distinción reconoce a personas anónimas, que han trabajado desde jóvenes hasta su jubilación y superado adversidades

Pleno de Gáldar.

Pleno de Gáldar. / LP / DLP

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar ratifica por unanimidad la concesión de las pintaderas de oro de Gáldar en esta edición que incluye un total de 33 nombres, y que se suman a los ya aprobados nombramientos de una veintena de hijos predilectos, adoptivos, medallas de oro y plata. La Corporación trata de honrar a buena parte de su población 'de la calle', desde las medianías hasta la costa, con especial dedicación al gremio de las flores, tomates y pepinos.

El listado de galardones reconoce a personas sin grandes reconocimientos profesionales, pero que han dejado una estela familiar, laboral y dentro de su pueblo. Entre ellos, existen personas dedicadas al campo, vendedores de lotería, tenderos y pequeños hombres de negocio. Pero, por encima de todo, y como señala en uno de los currículum, "hombre sencillo, trabajador y muy arraigado a sus raíces", como también se señala en una de las premiadas que "a lo largo de su vida ha demostrado una enorme fortaleza personal frente a las adversidades".

Laboriosidad

Una de las características coincidentes apuntadas por Gáldar es que se trata de personas mayores, algunos nonagenarios, que comenzaron a trabajar desde muy temprana edad, como era habitual en la época de la dictadura, y que tiraron para adelante con mucho esfuerzo y laboriosidad.

"Es gente que ha levantado Gáldar, gente sencilla, porque no son terratenientes", apuntó el alcalde, Teodoro Sosa.

Noticias relacionadas

Los nombramientos recaen en Bartolomé Montesdeoca, Antonia Teresa Padrón, Antonio Flores, Leocadio Ramos, Isidro Domingo Mendoza, Antonio Cubas Lugo, Benigno Jiménez, Santiago Cruz, Modesto González, Rita Moreno, Marcelina Sosa, Juana Gutiérrez, María Godoy, Juana María Pérez, María del Carmen Silva, María Dolores Pérez, Nicomedes Mendoza, Benedicta Carrillo, José Julián García, Rosario Rodríguez, Josefa Díaz, Victoriano Salvador Suárez, Nieves Cabrera, Francisco Ruiz Moreno, Ezequiel Sosa, Sebastián García, Fermín Basilio Mendoza, Manuela García, Ángel González, Milagrosa Bolaños, Juan Medina, Juan Antonio Santana y Dolores Medina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
  2. Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
  3. Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
  4. El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
  5. Directo | Última hora y todas las noticias del terremoto en Gran Canaria
  6. Tres islas sienten el mayor terremoto en Canarias en cinco años: un seísmo de 4,8 en el mar al norte de Gran Canaria
  7. Cuatro décadas de la única carnicería familiar que queda en Carrizal: esta es su historia
  8. El artista Spencer Tunick busca participantes para una obra colectiva en Gran Canaria en 2026

La alcaldesa de Mogán, sobre la visita del papa a Gran Canaria: "El acceso a Arguineguín se empezará a limitar a las seis de la mañana"

La alcaldesa de Mogán, sobre la visita del papa a Gran Canaria: "El acceso a Arguineguín se empezará a limitar a las seis de la mañana"

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Gáldar aprueba 34 pintaderas de oro para honrar a sus vecinos 'de la calle'

De un cayuco en Arguineguín al Vaticano: la historia detrás de los dos cuadros que Mogán regalará al papa

De un cayuco en Arguineguín al Vaticano: la historia detrás de los dos cuadros que Mogán regalará al papa

El Jardín Botánico Viera y Clavijo celebra el Día del Medioambiente con teatro educativo

El Jardín Botánico Viera y Clavijo celebra el Día del Medioambiente con teatro educativo

Cruci Benítez, la artesana de Guía que lleva más de dos décadas vistiendo las romerías de Gran Canaria

Cruci Benítez, la artesana de Guía que lleva más de dos décadas vistiendo las romerías de Gran Canaria

Agaete saca de su hucha el dinero para pagar a una empresa por un convenio urbanístico para construir chalés que olvidó durante 10 años

Agaete saca de su hucha el dinero para pagar a una empresa por un convenio urbanístico para construir chalés que olvidó durante 10 años

San Bartolomé de Tirajana regulariza la reforma del hotel Los Calderones del Campo Internacional de Maspalomas

San Bartolomé de Tirajana regulariza la reforma del hotel Los Calderones del Campo Internacional de Maspalomas
Tracking Pixel Contents