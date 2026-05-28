Gáldar aprueba 34 pintaderas de oro para honrar a sus vecinos 'de la calle'

El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar ratifica por unanimidad la concesión de las pintaderas de oro de Gáldar en esta edición que incluye un total de 33 nombres, y que se suman a los ya aprobados nombramientos de una veintena de hijos predilectos, adoptivos, medallas de oro y plata. La Corporación trata de honrar a buena parte de su población 'de la calle', desde las medianías hasta la costa, con especial dedicación al gremio de las flores, tomates y pepinos.

El listado de galardones reconoce a personas sin grandes reconocimientos profesionales, pero que han dejado una estela familiar, laboral y dentro de su pueblo. Entre ellos, existen personas dedicadas al campo, vendedores de lotería, tenderos y pequeños hombres de negocio. Pero, por encima de todo, y como señala en uno de los currículum, "hombre sencillo, trabajador y muy arraigado a sus raíces", como también se señala en una de las premiadas que "a lo largo de su vida ha demostrado una enorme fortaleza personal frente a las adversidades".

Laboriosidad

Una de las características coincidentes apuntadas por Gáldar es que se trata de personas mayores, algunos nonagenarios, que comenzaron a trabajar desde muy temprana edad, como era habitual en la época de la dictadura, y que tiraron para adelante con mucho esfuerzo y laboriosidad.

"Es gente que ha levantado Gáldar, gente sencilla, porque no son terratenientes", apuntó el alcalde, Teodoro Sosa.

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Los nombramientos recaen en Bartolomé Montesdeoca, Antonia Teresa Padrón, Antonio Flores, Leocadio Ramos, Isidro Domingo Mendoza, Antonio Cubas Lugo, Benigno Jiménez, Santiago Cruz, Modesto González, Rita Moreno, Marcelina Sosa, Juana Gutiérrez, María Godoy, Juana María Pérez, María del Carmen Silva, María Dolores Pérez, Nicomedes Mendoza, Benedicta Carrillo, José Julián García, Rosario Rodríguez, Josefa Díaz, Victoriano Salvador Suárez, Nieves Cabrera, Francisco Ruiz Moreno, Ezequiel Sosa, Sebastián García, Fermín Basilio Mendoza, Manuela García, Ángel González, Milagrosa Bolaños, Juan Medina, Juan Antonio Santana y Dolores Medina.