El Hospital San José cumple 135 años destacando su vocación humanitaria en Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital San José celebró su 135 aniversario con un acto en el Gabinete Literario, en Las Palmas de Gran Canaria, con presencia de autoridades civiles y sanitarias. La conmemoración sirvió para repasar la trayectoria del centro y su papel en la atención a la población de la isla.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló la “aportación histórica” del hospital al ámbito de la salud en Gran Canaria y destacó su “modernización y adaptación” ante nuevas necesidades. En su intervención, aludió a una institución que, en su análisis, mantiene principios fundacionales ligados a una dimensión social y una vocación humanitaria.

Doctor Apolinario, una figura relevante en el cambio social de la capital grancanaria

En el acto participaron el obispo de Canarias y presidente de la Fundación Hospital San José, José Mazuelos; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y la directora del Servicio Canario de Salud, Antonia María Pérez. La cita reunió a representantes de distintas administraciones vinculadas al ámbito sociosanitario.

Morales repasó el contexto de creación del hospital y la figura del Doctor Apolinario, a quien atribuyó una influencia relevante en el cambio social de la capital grancanaria. Situó la apertura del centro en el entorno de Las Canteras, con una referencia al arenal y a la proximidad del cambio de siglo.

El hospital de San José permitió brindar una atención digna a varias generaciones Antonio Morales — Presidente del Cabildo de Gran Canaria

El presidente insular definió la puesta en marcha del hospital como un hito que permitió “brindar una atención digna” a varias generaciones. También vinculó el edificio con elementos simbólicos de la ciudad y lo describió como una barrera frente a la enfermedad, la injusticia y la exclusión.

En esa línea, indicó que el hospital surgió como testimonio de empatía y preocupación por el prójimo, con atención a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Su discurso subrayó la función social del centro en etapas históricas con menor cobertura asistencial.

La conmemoración incluyó homenajes a José Luis Apolinario Hidalgo, bisnieto del fundador y patrono de la Fundación; a José Antonio Apolinario Cambreleng, ex patrón y ex director del Hospital San José; y a Sor Margarita Cabrera Cabrera, en representación de las Hijas de María Madre de la Iglesia.

También se rindió reconocimiento a Sor María Romero Gracia, por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Los homenajes pusieron el foco en la continuidad del vínculo de la institución con personas y entidades que han sostenido su actividad a lo largo del tiempo.

La sanidad en Gran Canaria

Morales recordó que, años después, la creación del Cabildo de Gran Canaria reforzó la defensa de la sanidad universal en la isla. En ese recorrido, citó la apertura del Hospital Insular como un punto de inflexión en el sistema sanitario de Gran Canaria, y mencionó el impulso a la Escuela de Enfermería.

El presidente del Cabildo afirmó además que la corporación insular impulsa políticas de salud en distintos ámbitos. En ese marco, aludió al Plan Sociosanitario y a líneas de financiación e inversión en obras, junto al trabajo con entidades del tercer sector.